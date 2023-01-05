بعد القفزة الأخيرة تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 5 يناير 2023

يرتفع سعر صرف الدولار الامريكي مجددًا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5 يناير 2023، وذلك بجميع البنوك المصرية مسجلًا أعلى مستوى 26.51 جنيهًا للشراء أما البيع فقد بلغ 26.55 جنيهًا في بنك الاستثمار العربي، ومن خلال مايلي سوف نتعرف على سعر الدولار في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

‏ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: الشراء 26.51 جنيهًا، أما البيع 26.55 جنيهًا.

‏سعر الدولار في بنك المشرق: الشراء 26.50 جنيهًا، أما البيع 26.60 جنيهًا.

‏سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: الشراء 26.50 جنيهًا، أما البيع 26.55 جنيهًا.

‏سعر الدولار في ميد بنك: الشراء 26.50 جنيهًا، أما البيع 26.60 جنيهًا.

‏سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: الشراء 26.45 جنيهًا، أما للبيع 26.55 جنيهًا.

‏سعر الدولار في بنك البركة مصر: الشراء 26.45 جنيهًا، أما البيع 26.55 جنيهًا.

‏سعر الدولار في بنك الإسكندرية: الشراء 26.40 جنيهًا، أما البيع 26.50 جنيهًا.

‏سعر الدولار في بنك بلوم: الشراء 26.40 جنيهًا، أما البيع 26.50 جنيهًا.

‏سعر الدولار في بنك قناة السويس: الشراء 26.40 جنيهًا، أما البيع 26.50 جنيهًا.

‏سعر الدولار في المصرف المتحد: الشراء 26.40 جنيهًا، أما البيع 26.50 جنيها.

‏سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: الشراء 26.40 جنيهًا، أما البيع 26.50 جنيهًا.