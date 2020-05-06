بعد انخفاض أمس.. أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات اليوم الأربعاء 6 مايو 2020

شهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات، اليوم الأربعاء 6 مايو 2020، الموافق 13 رمضان 1441هـ، إذ سجل سعر العيار “21” الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر، 746 جنيهًا للجرام الواحد، ويأتي هذا الارتفاع في ظل صعود سعر الأوقية إلى 1708 دولارات.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أمس، انخفاضًا، جراء اتجاه بعض الدول حول العالم إلى تخفيف القيود على خلفية مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، بالإضافة إلى مخاوف من تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما أدى إلى تراجع الإقبال على اقتناء المعدن النفيس.

أسعار الذهب في مصر اليوم

ويرصد موقع “كلمة” آخر أحدث أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، في محلات الصاغة المختلفة، خدمة للقراء الذين يبحثون عن الذهب يوميًّا باعتباره ملاذًا آمنًا، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، ولكن مع الأخذ في الاعتبار من أن هذه الأسعار تختلف من مكان لآخر، إذ جاءت على النحو التالي:

عيار 21 سجّل 746 جنيهًا.

عيار 24 سجّل 852.55 جنيه.

عيار 18 سجّل 639.40 جنيه.

الجنيه الذهب سجّل 5968 جنيهًا.

سعر الأوقية سجّل 1708 دولارات.

قلق المستثمرين

وفي سياق الحديث عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، فإنه بحسب وكالة “رويترز” فقد تسببت التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، في قلق كثير من المستثمرين في المعدن النفيس حول العالم.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع سعر المعدن الأصفر، الذي يقبل عليه الكثيرون في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، ويكشف عن ذلك صعوده بنسبة 18% خلال العام الماضي، على خلفية خفض أسعار الفائدة بأمريكا وحرب الرسوم الجمركية التي شنها ترامب على الصين، كما صعد سعر الذهب بنحو 12% منذ بداية 2020 بعد إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة قرب الصفر.