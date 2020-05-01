بعد ان قررت المالية تقديم موعدها .. تعرف على جدول صرف مرتبات شهر مايو 2020

على الرغم من أن باكر أول أيام شهر مايو 2020م، إلا أن المواطنون يترقبون موعد صرف مرتبات شهر مايو، وذلك لعدة أسباب منها حلول شهر رمضان الكريم، الذي يتسم بتكاليف إضافية على ميزانية المنزل، فضلًا عن اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، الذي يحتاج فيه رب الأسرة إلى ملابس لأبناءه فضلًا عن تكاليف عائلية أخرى .

رمضان والعيد في زمن كورونا

يأتي رمضان والعيد هذا العام وسط تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، ذلك الشبح الذي يخيم بظلاله على كافة مناحي الحياة، وذلك بسبب بعض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار المرض، والتي أدت إلى التاثير على شريحة كبيرة من المجتمع ومنها العمالة غير المنتظمة والعاملين بالسياحة وغيرهم من العاملين في مجالات أخرى .

جهود الحكومة لتخفيف تداعيات كورونا

قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة “كورونا”، ومن تلك القرارات :

إسقاط الضريبة العقارية المقررة على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر .

تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا لمدة 3 اشهر .

تقسيط الضريبة المستحقة على المنشآت بثلاثة أقساط حتى 30 يونيو .

حل أزمة ضم العلاوات الخمسة التى كانت محل نزاع قضائي .

تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار .

وزارة المالية تقرر تقديم موعد مرتبات شهر مايو

أما بالنسبة للموظفين فقد اتخذت وزارة المالية قرارًا بتقديم موعد صرف مرتباتهم لشهر مايو 2020م، وذلك بمناسبة عيد الفطر، وكذلك سوف يتم الصرف بشكل متتابع لتخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب جدول وضعه بحيث يبدأ الصرف من يوم 18 مايو وحتى 28 من نفس الشهر .