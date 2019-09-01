بعد بدء وزارة التموين حذف غير المستحقين اليوم| كيف تعرف أنه تم حذفك وما هي الفئات التي سيقع عليها القرار

تطوير المنظومة العامة لتقديم الدعم العيني للمواطن، هدف إصلاحي وفق خُطة اقتصادية واجتماعية شاملة، والهدف المُعلن منها هو إعادة الهيكلة بغرض أن يصل الدعم لكل مُستحق ولا يتسرب الدعم وجهد الدولة النقدي الذي هو بالأساس حق المواطن الأكثر احتياجاً غلى الفئات التي ليست هي بحاجة إلى الدعم، وبدأت وزارة التموين فعلياً اليوم الأحد 1 سبتمبر كما هو مقرر حذف الغير مستحقين للدعم وفق المرحلة الرابعة، فكيف تعرف انه قد تم حذفك وما هي المعايير التي إن انطبق عليك احدها سوف يتم حذفك من المنظومة.

تفاصيل الحذف من بطاقة التموين المرحلة الرابعة

بداية ولكي تُحقق وزارة التموين المصرية، كافة المعايير العادلة التي على أساسها يتم حذف المواطن الغير مستحق للدعم من بطاقة التموين، وكفلت بالطلع أيضاً فرص متاحة للتظلم حال تم حذف المواطن وهو لا ينطبق عليه شروط مُحددة على إثرها يتم حذفه، تم تحديد تلك الشروط بمنتهى الدقة والتي تؤكد عدم أحقية الشخص للدعم وتمثلت في عدة بنود وشروط نوضحها لكم.

استهلاك أكثر مما هو معدله 1000 كيلو وات شهرياً من الكهرباء.

امتلاك عدد أكثر من ثلاث سيارات بالأسرة الواحدة.

الأسرة تمتلك قيمة مضافة تتعدى 200 ألف جنيه.

الأسرة مستحق عليها وفق التقديرات ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

امتلاك سيارة واحدة بالأسرة فارهة تتعدى موديل 2013.

امتلاك الأسرة أكثر من 15 فدان.

إجمالي استهلاك الأسرة لفاتورة المحمول يتعدى 800 جنيه.

الأسرة تقوم بدفع مصاريف للمدارس تتخطى 50 الف جنيه.

الأسرة لديها راتب حكومي يتجاوز 12 ألف جنيه.

وكيف تعرف أنه فعلياً قد تم حذفك من منظومة الدعم العيني لبطاقة التموين، سوف تتلقى رسالة قصيرة تُفيد بعدم أحقيتك للدعم وأنه تم حذفك من البطاقة والمنظومة وذلك على بون صرف الخبز أو بون صرف السلع المدعمة الخاصة بك والمدرجة على بطاقة التموين.