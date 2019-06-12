بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوع ارتفاع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 140.96 ريال

أسعار الذهب اليوم في السعودية شهدت ارتفاعًا بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في أسبوع في الجلسة السابقة، ويرجع السبب إلى المخاوف من استعار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز إقبال المستثمرين على طلب المعدن الأصفر الثمين، باعتباره الملاذ الآمن، والعزوف عن المخاطرة، حيث ارتفع سعر الذهب بحلول الساعة 0724 بتوقيت غرينتش في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1335.34 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه لأدنى مستوياته منذ الثالث من يونيو عند 1319.35 دولار في الجلسة السابقة، كما وصعد المعدن النفيس في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1339 دولاراً للأوقية.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في السعودية

ننشر فيما يلي سعر المعدن النفيس في السوق السعودية لكافة العيارات (عيار 24, 22, 18, 14) حسب آخر تحديث للأسعار: