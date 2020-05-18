بعد تأكيد التعليم.. الجدول الرسمي لامتحانات الثانوية العامة المعدل

تداول طلاب وأولياء أمور جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الجاري 2019-2020، بعد تعديل موعده، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفق الجدول “المسرب”، الذي لم تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي، ستبدأ امتحانات الشهادة الثانوية يوم 21 يونيو المقبل، بدلا من 7 يونيو، وذلك وفق قرارات مجلس الوزراء، أمس الأحد.

مجلس الوزراء يعلن تأجيل امتحانات الثانوية

من الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد أعلن في مؤتمر صحفي صباح أمس الأحد، تأجيل مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، لتبدأ اعتبارا من يوم 21 يونيو بدلًا عن يوم 7 يونيو، وفق الجدول السابق، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حقيقة جدول الثانوية المسرب

وتعليقا على الجدول المسرب الذي تداولته صفحات مواقع التواصل، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم، صحة جدول الثانوية العامة المعدّل، المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي”، وقال المصدر، إن هذا الجدول تم تسريبه قبل الموافقة النهائية عليه، لكنه عاد وشدد على أنه “قابل للتعديل”.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2020