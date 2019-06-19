بعد تباين الأخضر أمس.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-6-2019 مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم شهد ارتفاع جماعي في معظم البنوك في تعاملات أمس الثلاثاء بشكل طفيف، وعلى رأسهم البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، فقد ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية بنحو قرشين ليُسجل الآن مع تعاملات الأربعاء 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع، وسجل سعر الدولار في التجاري الدولي الآن 16.70 مقابل 16.80 للبيع بعد ارتفاع مساء أمس بنحو 3 قروش، بينما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر والأهلي المصري عند 16.71 مقابل 16.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

استقر مصرف أبو ظبي الإسلامي كأعلى سعر لشراء الورقة الخضراء مقارنة بسعر الدولار في باقي البنوك أمام الجنيه عند 16.73 جنيه مقابل 16.81 للبيع، بينما سجل التجاري الدولي أقل سعر لبيع العملة الأمريكية بنحو 16.80 جنيه، واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك عودة عند 16.72 للشراء مقابل 16.82 للبيع بعد ارتفاع في تعاملات أمس بنحو قرش.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.72 للشراء مقابل 16.82 جنيه للبيع بعد أن ارتفعت قيمة العملة الخضراء أمس بنحو قرش، وسجلت أسعار الدولار في التعمير والإسكان الآن وفق تقارير الأربعاء 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع بعد ارتفاع أمس بنحو 3 قروش للدولار.

سعر الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه بنحو 16.71 جنيه للشراء مقابل 16.81 للبيع، ونتابع معكم أسعار الدولار اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج لحظة بلحظة وحتى نهاية تعاملات اليوم المُقرر لها في الثانية ظهراً، ونستعرض إليكم الآن سعر الدولار مقابل الجنيه في أكثر من 10 بنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك مصر 16.71 16.81 البنك الأهلي المصري 16.71 16.81 كريدي أجريكول 16.72 16.82 بنك عودة 16.72 16.82 بنك البركة 16.72 16.82 بنك الإسكندرية 16.71 16.81 المصرف المتحد 16.72 16.82 بنك قناة السويس 16.72 16.82 بنك التعمير والإسكان 16.71 16.82 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.71 16.81 التجاري الدولي CIB 16.70 16.80 البنك المركزي المصري 16.69 16.83 البنك المصري الخليجي 16.72 16.82

تخضع أسعار الدولار في مصر لحالة العرض والطلب بعد قرار تحرير العملة المصرية أمام باقي العملات الأخري الأجنبية والعربية.

سعر صرف الدولار اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأكثر إقبالاً من المواطنين لمعرفته بشكل يومي، لذلك نتابع معكم بشكل يومي سعر الدولار في كافة البنوك، لمعرفة ما هو البنك الأفضل في سعر الشراء، وكذلك البنك الأقل في بيع الدولار، ووفق تقارير الأربعاء، مصرف أبو ظبي الإسلامي يُقدم أعلى سعر للشراء بقيمة 16.83 جنيه، بينما التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بنحو 16.80 جنيه.