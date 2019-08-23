 التخطي إلى المحتوى

بعد تخفيض سعر الفائدة تعرف على سعر الفائدة الجديد على الشهادات متغيرة العائد في15 بنكًا

كتب إحسان عادلفي آخر تحديث
بعد تخفيض سعر الفائدة تعرف على سعر الفائدة الجديد على الشهادات متغيرة العائد في15 بنكًا

اجتمع بالأمس لجنة السياسة المالية وقد أصدر البنك المركزي قرار بناء على هذا الاجتماع بانخفاض سعر الفائدة بنسبة 1.5% على الاقتراض والإيداع لأول مرة لأول مرة من ستة اشهر حيث سجل سعر الكوريدور 14.25% على الودائع و15.25% على الإقراض حيث كانت تسجل متوسط سعر الكوريدور على الإقراض 16.75%، و15.75% على الودائع.

اصدر البنك المركزي مساء امس قرار بخفض الفائدة وقد أدي ذلك إلي انخفاض سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد والتي ترتبط بسعر الكوريدور بالبنوك بنسبة 1.5%.

وتتيح البنوك الكثير من المزايا على الشهادات متغيرة العائد منها شهادات ذات العائد الثابت في الاقتراض سواء بضمان الشهادة أو كسر الشهادة  ولكن بشرط مرور ستة اشهر من تاريخ ربطها بالبنك، وترتبط الشهادات متغيرة العائد  بمتوسط سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي تلقائيا.

ويقوم كل بنك بتحديد موعد صرف الفائدة يوميا أو شهريا أو ربع سنوي بالإضافة انه يقوم بتحديد الحد الأدنى لشراء الشهادة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على سعر الفائدة للشهادة متغيرة العائد صاحبة اجل 3 سنوات في 15 بنك بعد قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة.

اسم البنكسعر الفائدةموعد صرف الفائدةمدة الشهادةالحد الادنى لشراء الشهادة
البنك الاهلي14.50%ربع سنوي3سنوات1000جنيه
بنك مصر14.50%ربع سنوي3سنوات1000جنيه
بنك القاهرة13.25%

13.50%

شهريا

ربع سنوي

3سنوات1000جني
بنك التجاري الدولي12.50%شهريا او ربع سنوي3سنوات1000جنيه
بنك قطر الوطني  الاهلي12.75%شهريا3سنوات1000جنيه
الافريقي الدولي12.75%

13%

13.25%

13.50%

شهريا

ربع سنوي

نصف سنوي

سنوي

3سنوات5000جنيه
الاسكندرية12%

12.50%

شهريا

ربع سنوي

3سنوات1000 جنيه
التعمير والاسكان14%ربع سنوي3سنوات1000 جنيه
عودة13.75%شهريا3سنوات1000جنيه
ابو ظبي13%

13.25%

شهريا

ربع سنوي

3سنوات5000جنيه
بلوم13.75%شهريا3سنوات1000
المصرف المتحد12.50%شهريا3سنوات5000جنيه
قناة السويس13%

،13.25%

،13.50%

شهريا،

ربع سنوي،

نصف سنوي

3سنوات1000جنيه
البنك العقاري14.50شهريا3سنوات1000جنيه

سوف يهمك:

عن الكاتب

إحسان عادل

مدونة مصرية حاصلة علي بكالريوس تجارة جامعة الاسكندرية عام 2008 اعمل محاسبة ولدت في 23/2/1985 من هواياتي القراءة والكتابة والسفر والرياضة اقيم بمحافظة الاسكندرية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.