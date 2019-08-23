بعد تخفيض سعر الفائدة تعرف على سعر الفائدة الجديد على الشهادات متغيرة العائد في15 بنكًا

اجتمع بالأمس لجنة السياسة المالية وقد أصدر البنك المركزي قرار بناء على هذا الاجتماع بانخفاض سعر الفائدة بنسبة 1.5% على الاقتراض والإيداع لأول مرة لأول مرة من ستة اشهر حيث سجل سعر الكوريدور 14.25% على الودائع و15.25% على الإقراض حيث كانت تسجل متوسط سعر الكوريدور على الإقراض 16.75%، و15.75% على الودائع.

اصدر البنك المركزي مساء امس قرار بخفض الفائدة وقد أدي ذلك إلي انخفاض سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد والتي ترتبط بسعر الكوريدور بالبنوك بنسبة 1.5%.

وتتيح البنوك الكثير من المزايا على الشهادات متغيرة العائد منها شهادات ذات العائد الثابت في الاقتراض سواء بضمان الشهادة أو كسر الشهادة ولكن بشرط مرور ستة اشهر من تاريخ ربطها بالبنك، وترتبط الشهادات متغيرة العائد بمتوسط سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي تلقائيا.

ويقوم كل بنك بتحديد موعد صرف الفائدة يوميا أو شهريا أو ربع سنوي بالإضافة انه يقوم بتحديد الحد الأدنى لشراء الشهادة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على سعر الفائدة للشهادة متغيرة العائد صاحبة اجل 3 سنوات في 15 بنك بعد قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة.