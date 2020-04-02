بعد تراجعها الأخير … ننشر سعر طن الحديد في أبريل خلال تعاملات السوق المصرية

صرح رئيس الشعبة العامة لمواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر طن الحديد قد تراجع في أبريل الجاري بنحو 500 جنيه، كما قامت شركتي المصريين للصلب والسويس للصلب بتخفيض سعر الحديد هذا الشهر بنحو 500 جنيه، ووصل سعر الطن من الحديد عقب الانخفاض ما بين 9450 إلى 9500 جنيه تسليم أرض المصنع، وسعره للمستهلك 9700 جنيه.

سعر الحديد

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وعلى الجانب الآخر، قامت مصانع الدرفلة بتخفيض سعر الطن بنحو 100 جنيه، وسجلت الأسعار خلال أبريل ما بين 9200 إلى 9800 جنيه تسليم أرض، وللمستهلك ما بين 9500 إلى 10 آلاف جنيه.

سبب تراجع الأسعار

ذكر رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أن تراجع أسعار الحديد يرجع إلى مجموعة من العوامل، منها:

انخفاض سعر الكهرباء والغاز.

تراجع أسعار البليت الخام والخردة.

ركود حركة التعاملات بالسوق المصرية.

توقع أسعار الحديد

وصرح رئيس شعبة مواد البناء أنه على الرغم من تراجع سعر الطن الحالي، إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة بالمقارنة بالسعر العادل، وتوقع أن تتراجع الأسعار خلال الشهر القادم إلى 9 آلاف جنيه، مضيفًا أن المصانع تنتج حاليًا نحو 10 ملايين طن، بينما أنتجت خلال عام 2019 ما بين 7 إلى 8 ملايين طن.

الأسعار الشهرية لمواد البناء

ووفقًا للنشرة الشهرية لأسعار مواد البناء، فقد سجل متوسط سعر طن الحديد خلال يناير 2020 حوالي 10400 جنيه، وفي فبراير سجل سعر الطن حوالي 10 آلاف جنيه، أما خلال مارس 2020، فقد سجل سعر الطن متوسط 9600 جنيه.

كما تراجع سعر الطن من الحديد في مارس إلى 9600 جنيه، مسجلة تراجع 17.6%، وبتراجع بنسبة 4% بالمقارنة بمتوسط أسعار الحديد في فبراير والذي سجل خلاله 10 آلاف جنيه.