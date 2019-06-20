بعد تراجعه أمس.. اعرف سعر الدولار اليوم الخميس 20-6-2019 في جميع بنوك مصر

شهد سعر الدولار اليوم في التعاملات الصباحية استقرار بعد أن انخفض مساء أمس مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 16.69 للشراء مقابل 16.79 جنيه للبيع، بعد إنخفاض في التعاملات المسائية مساء أمس الأربعاء بنحو قرشين، وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك 16.69 للشراء مقابل 16.79 للبيع بحسب تقارير أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس.

أسعار الدولار اليوم

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي للشراء 16.73 جنيه مقابل 16.82 للبيع، وهو الأعلى سعراً لشراء الدولار بالمقارنة مع سعر الدولار في باقي البنوك، بينما سجل العربي الأفريقي الدولي أقل سعر للبيع بنحو 16.79 للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري بتعاملات الخميس 16.69 للشراء مقابل 16.79 للبيع.

وفي التعاملات الصباحية ليوم الخميس، سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إيران للتنمية إنخفاض جديد ليُسجل الآن 16.69 للشراء مقابل 16.79 جنيه للبيع، ونتابع معكم أسعار الدولار اليوم وحتى نهاية التعاملات في كافة البنوك.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول لليوم الثانى على التوالي عند 16.72 للشراء مقابل 16.82 للبيع، وسجل الدولار في بنك الإسكندرية للشراء 16.71 مقابل 16.81 للبيع، وسجل الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة إنخفاض جديد بنحو قرشين مقارنة بتعاملات أمس، ليُسجل الآن 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع، وسجل الدولار في بنك قناة السويس تراجع جديد بنحو قرش في أحدث تعاملات.

البنك قيمة الشراء قيمة البيع بنك مصر 16.69 16.79 البنك الأهلي المصري 16.69 16.79 كريدي أجريكول 16.72 16.82 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.73 16.82 بنك الإسكندرية 16.71 16.81 بنك البركة 16.70 16.80 المصرف المتحد 16.69 16.79 البنك التجاري الدولي CIB 16.67 16.77 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.69 16.79 بنك التعمير والإسكان 16.69 16.79 البنك المركزي المصري 16.6741 16.8086 البنك الأهلي الكويتي 16.70 16.80 بنك قناة السويس 16.68 16.78 بنك مصر إيران للتنمية 16.69 16.79

جديراً بالذكر أن أسعار الدولار مساء أمس الأربعاء قد شهدت تراجع في أكثر من 7 بنوك بشكل متابين، فبعض البنوك قد سجلت تراجع بنحو قرشين، والأخر بنحو قرش، بينما سجل سعر الدولار استقرار في 3 بنوك آخرين.

الدولار مقابل الجنيه

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بنحو 16.69 للشراء مقابل 16.80 للبيع، وسجل سعر الدولار في كل من بنك قطر الوطني، البنك الأهلي اليوناني، بنك القاهرة للشراء 16.69 جنيه مقابل 16.79 للبيع، ونتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج بشكل يومي أسعار العملات خاصةً سعر الدولار اليوم.

جديراً بالذكر أن أسعار الدولار في مصر قد شهدت تراجع أمام الجنيه بعد زيادة التدفقات الدولارية، وتحديداً منذ بداية شهر رمضان، حيث سجل الدولار منذ شهر رمضان وحتى اليوم بنحو أكثر من 44 قرش في البنوك.