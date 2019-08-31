بعد تراجعه أمس .. تعرف على سعر الذهب اليوم السبت 31 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

تواجه أسعار الذهب في الفترة الراهنة من الاضطراب الجنوني ، والذي يغلب عليه الارتفاع بشكل غير مسبوق ، ونجد أن أسعار الذهب كانت قد تراجعت تراجع بسيط في ختام تعاملات يوم أمس الجمعة الموافق 30 من شهر أغسطس ، لتعود أسعار الذهب بموجة جديدة من الارتفاع في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 31 أغسطس لعام 2019.

ومن الجدير بالذكر أن خبراء الذهب على مستوى السوق الاقتصادي العالمي ، يتوقعوا استمرار أسعار الذهب في الزيادة خلال الفترات المقبلة أيضًا ، قائلين أن ذلك يرجع ويتعلق بأسعار خام الذهب على المستويات الاقتصادية العالمية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 جرام 802 إلى 805 جنيه مصري عيار 22 جرام 735 إلى 738 جنيه مصري عيار 21 جرام 702 إلى 704 جنيه مصري عيار 18 جرام 602 إلى 603 جنيه مصري عيار 14 جرام 468 إلى 469 جنيه مصري عيار 12 جرام 401 إلى 402 جنيه مصري الأونصة 24,951 إلى 25,022 جنيه مصري الجنيه الذهب 5,616 إلى 5,632 جنيه مصري كيلو الذهب 802,286 إلى 804,571 جنيه مصري

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 جرام 809.20 جنيه $48.90 سعر الذهب عيار 22 جرام 741.78 جنيه $44.83 أسعار الذهب عيار 21 جرام 708.07 جنيه $42.79 أسعار الذهب عيار 18 جرام 606.91 جنيه $36.68 سعر الذهب عيار 14 جرام 472.04 جنيه $28.53 سعر الذهب عيار 12 جرام 404.60 جنيه $24.45 سعر الذهب عيار 9 جرام 303.45 جنيه $18.34 أسعار أوقية الذهب 25,166 جنيه $1,521 أسعار جنيه الذهب 5,665 جنيه $342.31 أسعار كيلو الذهب 809,204 جنيه $48,900