بعد تراجعه أمس .. تعرف على سعر الذهب اليوم السبت 31 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

تواجه أسعار الذهب في الفترة الراهنة من الاضطراب الجنوني ، والذي يغلب عليه الارتفاع بشكل غير مسبوق ، ونجد أن أسعار الذهب كانت قد تراجعت تراجع بسيط في ختام تعاملات يوم أمس الجمعة الموافق 30 من شهر أغسطس ، لتعود أسعار الذهب بموجة جديدة من الارتفاع في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 31 أغسطس لعام 2019.
ومن الجدير بالذكر أن خبراء الذهب على مستوى السوق الاقتصادي العالمي ، يتوقعوا استمرار أسعار الذهب في الزيادة خلال الفترات المقبلة أيضًا ، قائلين أن ذلك يرجع ويتعلق بأسعار خام الذهب على المستويات الاقتصادية العالمية.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24 جرام
|802 إلى 805 جنيه مصري
|عيار 22 جرام
|735 إلى 738 جنيه مصري
|عيار 21 جرام
|702 إلى 704 جنيه مصري
|عيار 18 جرام
|602 إلى 603 جنيه مصري
|عيار 14 جرام
|468 إلى 469 جنيه مصري
|عيار 12 جرام
|401 إلى 402 جنيه مصري
|الأونصة
|24,951 إلى 25,022 جنيه مصري
|الجنيه الذهب
|5,616 إلى 5,632 جنيه مصري
|كيلو الذهب
|802,286 إلى 804,571 جنيه مصري
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|أسعار الذهب عيار 24 جرام
|809.20 جنيه
|$48.90
|سعر الذهب عيار 22 جرام
|741.78 جنيه
|$44.83
|أسعار الذهب عيار 21 جرام
|708.07 جنيه
|$42.79
|أسعار الذهب عيار 18 جرام
|606.91 جنيه
|$36.68
|سعر الذهب عيار 14 جرام
|472.04 جنيه
|$28.53
|سعر الذهب عيار 12 جرام
|404.60 جنيه
|$24.45
|سعر الذهب عيار 9 جرام
|303.45 جنيه
|$18.34
|أسعار أوقية الذهب
|25,166 جنيه
|$1,521
|أسعار جنيه الذهب
|5,665 جنيه
|$342.31
|أسعار كيلو الذهب
|809,204 جنيه
|$48,900
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري
|اليوم
|عيار 24 جرام
|عيار 21 جرام
|عيار 18 جرام
|عيار 14 جرام
|عيار 12 جرام
|الخميس 29 أغسطس
|813.06 جنيه
|711.45 جنيه
|609.81 جنيه
|474.29 جنيه
|406.53 جنيه
|الأربعاء 28 أغسطس
|819.68 جنيه
|717.24 جنيه
|614.77 جنيه
|478.15 جنيه
|409.84 جنيه
|الثلاثاء 27 أغسطس
|821.38 جنيه
|718.72 جنيه
|616.04 جنيه
|479.14 جنيه
|410.69 جنيه
|الإثنين 26 أغسطس
|812.29 جنيه
|710.77 جنيه
|609.22 جنيه
|473.84 جنيه
|406.14 جنيه
|الأحد 25 أغسطس
|807.08 جنيه
|706.21 جنيه
|605.32 جنيه
|470.80 جنيه
|403.54 جنيه
|السبت 24 أغسطس
|807.08 جنيه
|706.21 جنيه
|605.32 جنيه
|470.80 جنيه
|403.54 جنيه
|الجمعة 23 أغسطس
|813.85 جنيه
|712.14 جنيه
|610.40 جنيه
|474.75 جنيه
|406.93 جنيه
|الخميس 22 أغسطس
|799.04 جنيه
|699.18 جنيه
|599.29 جنيه
|466.11 جنيه
|399.52 جنيه
|الأربعاء 21 أغسطس
|802.15 جنيه
|701.90 جنيه
|601.62 جنيه
|467.92 جنيه
|401.07 جنيه
|الثلاثاء 20 أغسطس
|804.53 جنيه
|703.98 جنيه
|603.41 جنيه
|469.31 جنيه
|402.26 جنيه
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