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بعد تراجعه أمس .. تعرف على سعر الذهب اليوم السبت 31 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
بعد تراجعه أمس .. تعرف على سعر الذهب اليوم السبت 31 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

تواجه أسعار الذهب في الفترة الراهنة من الاضطراب  الجنوني ، والذي يغلب عليه الارتفاع بشكل غير مسبوق ، ونجد أن أسعار الذهب كانت قد تراجعت تراجع بسيط في ختام تعاملات يوم أمس الجمعة الموافق 30 من شهر أغسطس ، لتعود أسعار الذهب بموجة جديدة من الارتفاع في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 31 أغسطس لعام 2019.

ومن الجدير بالذكر أن خبراء الذهب على مستوى السوق الاقتصادي العالمي ، يتوقعوا استمرار أسعار الذهب في الزيادة خلال الفترات المقبلة أيضًا ، قائلين أن ذلك يرجع ويتعلق بأسعار خام الذهب على المستويات الاقتصادية العالمية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 جرام802 إلى 805 جنيه مصري
عيار 22 جرام735 إلى 738 جنيه مصري
عيار 21 جرام702 إلى 704 جنيه مصري
عيار 18 جرام602 إلى 603 جنيه مصري
عيار 14 جرام468 إلى 469 جنيه مصري
عيار 12 جرام401 إلى 402 جنيه مصري
الأونصة24,951 إلى 25,022 جنيه مصري
الجنيه الذهب5,616 إلى 5,632 جنيه مصري
كيلو الذهب802,286 إلى 804,571 جنيه مصري

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24 جرام809.20 جنيه$48.90
سعر الذهب عيار 22 جرام741.78 جنيه$44.83
أسعار الذهب عيار 21 جرام708.07 جنيه$42.79
أسعار الذهب عيار 18 جرام606.91 جنيه$36.68
سعر الذهب عيار 14 جرام472.04 جنيه$28.53
سعر الذهب عيار 12 جرام404.60 جنيه$24.45
سعر الذهب عيار 9 جرام303.45 جنيه$18.34
أسعار أوقية الذهب25,166 جنيه$1,521
أسعار جنيه الذهب5,665 جنيه$342.31
أسعار كيلو الذهب809,204 جنيه$48,900

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري

اليومعيار 24 جرامعيار 21 جرامعيار 18 جرامعيار 14 جرامعيار 12 جرام
الخميس 29 أغسطس813.06 جنيه711.45 جنيه609.81 جنيه474.29 جنيه406.53 جنيه
الأربعاء 28 أغسطس819.68 جنيه717.24 جنيه614.77 جنيه478.15 جنيه409.84 جنيه
الثلاثاء 27 أغسطس821.38 جنيه718.72 جنيه616.04 جنيه479.14 جنيه410.69 جنيه
الإثنين 26 أغسطس812.29 جنيه710.77 جنيه609.22 جنيه473.84 جنيه406.14 جنيه
الأحد 25 أغسطس807.08 جنيه706.21 جنيه605.32 جنيه470.80 جنيه403.54 جنيه
السبت 24 أغسطس807.08 جنيه706.21 جنيه605.32 جنيه470.80 جنيه403.54 جنيه
الجمعة 23 أغسطس813.85 جنيه712.14 جنيه610.40 جنيه474.75 جنيه406.93 جنيه
الخميس 22 أغسطس799.04 جنيه699.18 جنيه599.29 جنيه466.11 جنيه399.52 جنيه
الأربعاء 21 أغسطس802.15 جنيه701.90 جنيه601.62 جنيه467.92 جنيه401.07 جنيه
الثلاثاء 20 أغسطس804.53 جنيه703.98 جنيه603.41 جنيه469.31 جنيه402.26 جنيه

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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