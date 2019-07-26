بعد تراجع الأخضر أمس.. اعرف سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019 في جميع البنوك

استقر سعر الدولار اليوم عقب تراجعه في نهاية التعاملات الأسبوعية أمس في 9 بنوك، حيث انخفض الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib أمس الخميس بنحو 3 قروش واستقر اليوم الجمعة تزامناً مع العطلة الرسمية عند 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية في بداية تعاملات أمس الخميس بنحو قرش ثم عاود الإنخفاض في نهاية التعاملات الأسبوعية، ليستقر الآن عند 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية اليوم الجمعة استقرار تام في كافة البنوك مقابل الجنيه وذلك عقب تراجعه أمس في أبرز البنوك في مصر، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.58 جنيه في أحدث تقارير بشأن سعر الدولار في مصر، بينما سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.62 جنيه.

جديراً بالذكر أنه في بداية تعاملات أمس الخميس كان بنك الإسكندرية هو البنك الذي يُقدم أفضل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.64 جنيه، وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك المصرية الآن للشراء 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم استقرار في بنكي مصر والأهلي المصري بعد تراجعه في تعاملات أمس ليُسجل الآن وفق آخر تقارير 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع، وسجل بنك البركة طبقاً لأحدث تقرير 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، وفي بنك عودة سجل سعر الدولار 16.56 جنيه شراء مقابل 16.66 جنيه بيع.

اسم البنك قيمة الشراء بالجنيه قيمة البيع بالجنيه بنك المشرق 16.57 16.67 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.58 16.67 بنك البركة 16.57 16.67 بنك قطر الوطني 16.55 16.65 بنك أتش أس بى سى 16.55 16.65 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.55 16.65 المصرف المتحد 16.54 16.64 بنك مصر 16.54 16.64 البنك الأهلي المصري 16.54 16.64

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني للشراء 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع، بينما سجل كل من بنك القاهرة، قناة السويس، البنك الأهلي الكويتي، والمصرف المتحد للشراء 16.54 جنيه مقابل 16.64 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

طبقاً لتعاملات البنك الأهلي المصري فقد استقرت كافة أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، عقب تباينها أمس في مختلف البنوك، فقد سجل سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.3627 جنيه مقابل 18.6152 جنيه للبيع، بينما بلغت قيمة الريال السعودي مقابل الجنيه في أحدث تعاملات 4.4007 جنيه شراء مقابل 4.4369 جنيه للبيع.

مع العلم بأن كافة أسعار العملات في الجدول السابق هي ضمن أحدث تعاملات عبر شاشة البنك الأهلي المصري، وقد استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه عند 54.3132 شراء مقابل 54.7458 جنيه بيع، في الوقت الذي سجل فيه الدرهم الإماراتي للشراء 4.5 جنيه مقابل 4.53 جنيه للبيع.