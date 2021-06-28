بعد تراجع الخامات عالميا.. توقعات أسعار الحديد خلال يوليو

شهدت أسعار الخامات الخاصة بصناعة الحديد، هدوء نسبي علي المستوي العالمي في البورصات المختلفة والذي أثر في سعر حديد التسيلح علي المستوي المحلي في مصر، وسط توقعات باستقرار الأسعار خلال شهر يوليو المقبل.

ونتعرف في السطور التالية علي أسعار الحديد بكافة أنواعه في السوق المصري بالإضافة إلي توقعات الأسعار في شهر يوليو المقبل وغيرها من المعلومات.

أسعار الحديد في الأسواق

أصدرت غرفة الصناعات المعدنية التابعة إلي غرفة القاهرة التجارية، قائمة الأسعار الخاصة بالحديد في الأسواق المصرية التي جاءت علي النحو اتالي:

طن البليت: وصل سعر البليت حسب الغرفة التجارية إلي 690 دولار أمريكي حيث سجل انخفاض نحو 10 دولارات عن أسعار الأسبوع الماضي .

طن الخردة: بلغ سعر طن الخردة حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية إلي 499 دولار أمريكي وهو نفس سعر الطن في الأسبوع الماضي.

سعر طن التسليح: يترواح سعر طن التسليح تسليم أرض المصنع في السوق المصري بين 13800 جنيه وحتي 14600 جنيه.

سعر طن الحديد للمستهلك: يصل سعر طن الحديد للمستهلك وفقا لغرفة الصناعات المعدنية.بين 14200 جنيه وحتي 14800 جنيه.

توقعات أسعار الحديد في شهر يوليو المقبل

توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن تستقر أسعار الحديد خلال شهر يوليو المقبل وذلك بعدما انخفضت أسعار الخامات الخاصة بالحديد في البورصات العالمية وعلي المستوي العالمي، ويكون التذبذب في الأسعار بنسبة قليلة سواء بالانخفاض أو الزيادة.

وأوضح الزيني خلال تصريحات لها أن زيادة المعروض من الحديد بأنواعه المختلفة أصاب سوق الحديد المصري بالركود علي مدي الشهور الماضية، حيث كثر المعروض وانخفض الطلب من المستهلكين.

يذكر أن مصر تنتج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح وما يقرب من 4.5 مليون طن من البليت وتستورد ما يعادل 3,5 مليون طن أيضا من البليت وذلك وفقا للبيانات الرسمية التي تصدرها غرفة الصناعات المعدنية.