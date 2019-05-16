بعد تراجع الدولار أمام الجنية | سعر الذهب اليوم الخميس 16-5-2019 بالمصنعيه

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع طفيف بنحو جنيهان للجرام الواحد، لتُسجل أوقية الذهب 1295 دولار عالمياً بدلاً من 1298 دولار، وتأثر سعر الذهب في مصر بالتراجع الذي شهده سعر الدولار اليوم لأول مره منذ أكثر من عامين يقل عن حاجز 17 جنية في البنوك، وسجل عيار 21 الأكثر إقبالاً مقارنة بأعيرة الذهب الأخري بنحو 613 جنية للجرام الواحد دون إضافة المصنعية.

أسعار الذهب اليوم

بعدما انخفضت أوقية الذهب عالمياً بنحو 3 دولار عن تعاملات أمس، فقد سجل عيار 18 بنحو 525 جنية مقابل الجرام الواحد، وهو الأكثر طلباً بعد عيار 21 في محلات الصاغة، فيما سجل الجنية الذهب 4912 جنية في أحدث تعاملات له، وإليكم جدول أسعار الذهب اليوم مُحدث بدون المصنعية.

العيار السعر مقابل الجنية المصري عيار 24 701 عيار 21 613 عيار 18 525 الجنية الذهب 4912

يُحدث جدول أسعار الذهب في مصر على مدار اليوم مُحدث باستمرار.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

قيمة المصنعية في محلات الصاغة قد تشهد اختلافات من صائغ لآخر، ويتوقف قيمة المصنعية على عدة عوامل، ليكن من أبرزها حجم المشغولات، وقد سجل سعر الذهب في مصر بالمصنعية عيار 21 بنحو 620.86 جنية، وإليكم سعر الذهب في محلات الصاغة وفق آخر تحديثات يوم الخميس.

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب تأثرت خلال الفترة الماضية بقيمة الدولار في البنوك المصرية، وقد سجل الدولار مع تعاملات الخميس إنخفاض لأقل من 17 جنية في أكثر من 9 بنوك.