بعد تراجع الدولار..اعرف سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-5-2019 في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرار تام في محلات الصاغة بعد أن استقرت سعر أوقية الذهب عند 1275 دولار، وسجل عيار 21 بدون قيمة المصنعية 608 جنية مقابل الجرام، الجدير بالذكر أن سعر الذهب في مصر شهد عدة تراجعات مستمرة خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة لتراجع سعر الدولار في البنوك، الأمر الذي زاد من حجم الإقبال على شراء الذهب.

أسعار الذهب اليوم

منذ مطلع العام الحالي 2019 وحتي اليوم فقد سعر جرام الذهب في مصر بنحو 33 جنية من قيمته، وسجل عيار 18 أحد أعيرة الذهب الأكثر إقبالاً أيضاً بعد عيار 21 بنحو 521 جنية، وسجل الجنية الذهب 4864 والذي يزن من الذهب بنحو 8 جرامات من عيار 21، وإليكم متوسط أسعار الذهب الآن في مصر.

أسعار الذهب مرتبطة بشكل كبير بأسعار الدولار في البنوك، كما نلاحظ في سعر المعدن الأصفر منذ بداية عام 2019 وقد انخفض بنحو 5.1 % وجاء تراجع سعر الدولار في البنوك أمام الجنية المصري بنحو 5% بعد أن تراجع الدولار بنحو 89 قرش طبقاً لسعر الورقة الخضراء في البنك المركزي المصري.

سعر الذهب اليوم

نتابع معكم سعر الذهب اليوم في مصر عبر موقع كلمة دوت أورج، دون إضافة قيمة المصنعية نتيجة لإختلافها من مكان لآخر، وتُحدد قيمة المصنعية وفق ضوابط معروفة، من بين ذلك ماركة الذهب وكذلك حجم المشغولات، وفي أحدث تعاملات للذهب في مصر، سجل عيار 24 بنحو 695 جنية مقابل الجرام الواحد.

العيار السعر بالجنية المصري للجرام عيار 24 695 عيار 21 608 عيار 18 521 الجنية الذهب 4864 أوقية الذهب 1277 دولار

آليات العرض والطلب وسعر أوقية الذهب وكذلك سعر الدولار اليوم أحد أهم العوامل الرئيسية التي تتحكم بشكل كبير في سعر جرام الذهب ، ووفق ما صرح به رفيق العباسي بأن معدل الإقبال على شراء الذهب قد ارتفع بنحو أكثر من الضعف مقارنة بحجم الإقبال في العام الماضي على محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب في السعودية أيضاً يًمثل إهتمام كبير من قبل المواطنين في السعودية، للتزين في المقام الأول، وقد سجل عيار 21 بنحو 134.27 ريال سعودي مقابل الجرام الواحد، فيما بلغت أوقية الذهب 4772 ريال طبقاً للتحديثات الأخيرة عالمياً، وسجل عيار 18 للجرام 118.09 ريال، وبلغت قيمة الجنية الذهب مقابل الريال بنحو 1074، وأخيراً بلغ عيار 24 الآن 153.45 ريال للجرام الواحد.