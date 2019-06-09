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بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019

كتب حنان الزهيريفي آخر تحديث
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
سعر الدولار اليوم

عقب نهاية عطلة عيد الفطر وعودة البنوك للعمل من جديد اليوم الأحد، سجلت أسعار الدولار في البنوك تراجع طفيف في بعض البنوك، بينما استقر الدولار في أغلب البنوك، وعلى رأسهم البنك الأهلي المصري الذي سجل للشراء 16.73 مقابل 16.83 للبيع، وقد سجل التجاري الدولي في أخر تعاملات له الأحد أقل سعر للبيع بقيمة 16.79 جنية.

أسعار العملات اليوم

شهدت أسعار العملات اليوم وفق تقارير البنوك تراجع طفيف أمام الجنية وذلك حتى نهاية التعاملات المسائية في البنوك، ونتابع معكم أسعار العملات في البنوك لحظة بلحظة على مدار اليوم في معظم البنوك على مستوي مصر، وتقديم البنوك الأفضل في سعر الشراء وكذلك الأفضل في سعر البيع، ولكم الآن نستعرض أسعار العملات في بنك مصر.

العملة بنكنوت تحويل
شراء بيع شراء بيع
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
دولار أمريكي		 16.73 16.83 16.73 16.83
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
يورو		 18.8246 19.097 18.830243 19.097001
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
جنيه إسترليني		 21.2287 21.4784 21.235066 21.478446
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
فرنك سويسري		 16.8141 17.069 16.819115 17.068966
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
كرون دنماركي		 2.5206 2.5574 2.521397 2.557401
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
دينار كويتي		 55.0166 55.3965 55.033112 55.396465
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
ريال سعودي		 4.4501 4.4879 4.450162 4.48788
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
دينار أردني		 23.6299 23.7947 23.637032 23.794712
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
دينار بحريني		 44.3743 44.6443 44.387616 44.644278
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
ريال قطري		 4.3363 4.6211 4.337663 4.621087
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
ريال عماني		 43.4489 43.7143 43.461937 43.714286
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
درهم الإمارات العربية		 4.5537 4.5822 4.55511 4.58221
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
كرون سويدي		 1.7672 1.7955 1.767759 1.795506
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
كرون نرويجي		 1.9208 1.9556 1.921401 1.955567
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
دولار كندي		 12.5159 12.6904 12.519652 12.690394
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
دولار استرالي		 11.6508 11.818 11.654267 11.818026
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
ين ياباني		 15.4037 15.5992 15.408359 15.599221
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
جنيه قبرصي
بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019
اليوان الصيني		 0 0 2.403801 2.431062
يتم تحديث أسعار العملات لحظة بلحظة فور حدوث تحركات جديدة في العملات أمام الجنية.​​​

سعر الدولار اليوم الأحد

سجل الدولار في البنك العربي الأفريقي 16.73 مقابل 16.83 جنية للبيع، وسجل الدولار اليوم في بنك مصر بالتساوي مع البنك الأهلي المصري 16.73 للشراء مقابل 16.83 للبيع.

البنك شراء بيع
بنك البركة 16.73 16.83
بنك مصر 16.73 16.83
البنك المصري الخليجي 16.73 16.83
كريدي أجريكول 16.70 16.80
بنك الإسكندرية 16.70 16.80
المصرف المتحد 16.69 16.79
البنك التجاري الدولي 16.69 16.79
المصرف العربي الدولي 16.70 16.80
بنك بلوم 16.72 16.82

بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك بقيمة 16.71 مقابل 16.81 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد

استقر سعر الريال السعودي في البنوك مع بداية تعاملات الأحد عند 4.44 للشراء مقابل 4.49 للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.45 للشراء مقابل 4.49 للبيع، وفي بنك مصر بلغ الريال أمام الجنية 4.45 للشراء مقابل 4.49 للبيع.

سعر اليورو اليوم الأحد أمام الجنية

سجل متوسط سعر اليورو في البنوك 18.82 للشراء مقابل 19.09 للبيع، وسجل في بنك مصر 18.83 للشراء مقابل 19.10 للبيع، وسجل في البنك العربي الأفريقى 18.83 مقابل 19.10 للبيع، ليسجل اليورو مع تعاملات الأحد تراجع طفيف أمام الجنية.

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عن الكاتب

حنان الزهيري

مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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