بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019

عقب نهاية عطلة عيد الفطر وعودة البنوك للعمل من جديد اليوم الأحد، سجلت أسعار الدولار في البنوك تراجع طفيف في بعض البنوك، بينما استقر الدولار في أغلب البنوك، وعلى رأسهم البنك الأهلي المصري الذي سجل للشراء 16.73 مقابل 16.83 للبيع، وقد سجل التجاري الدولي في أخر تعاملات له الأحد أقل سعر للبيع بقيمة 16.79 جنية.

أسعار العملات اليوم

شهدت أسعار العملات اليوم وفق تقارير البنوك تراجع طفيف أمام الجنية وذلك حتى نهاية التعاملات المسائية في البنوك، ونتابع معكم أسعار العملات في البنوك لحظة بلحظة على مدار اليوم في معظم البنوك على مستوي مصر، وتقديم البنوك الأفضل في سعر الشراء وكذلك الأفضل في سعر البيع، ولكم الآن نستعرض أسعار العملات في بنك مصر.

العملة بنكنوت تحويل شراء بيع شراء بيع

دولار أمريكي 16.73 16.83 16.73 16.83

يورو 18.8246 19.097 18.830243 19.097001

جنيه إسترليني 21.2287 21.4784 21.235066 21.478446

فرنك سويسري 16.8141 17.069 16.819115 17.068966

كرون دنماركي 2.5206 2.5574 2.521397 2.557401

دينار كويتي 55.0166 55.3965 55.033112 55.396465

ريال سعودي 4.4501 4.4879 4.450162 4.48788

دينار أردني 23.6299 23.7947 23.637032 23.794712

دينار بحريني 44.3743 44.6443 44.387616 44.644278

ريال قطري 4.3363 4.6211 4.337663 4.621087

ريال عماني 43.4489 43.7143 43.461937 43.714286

درهم الإمارات العربية 4.5537 4.5822 4.55511 4.58221

كرون سويدي 1.7672 1.7955 1.767759 1.795506

كرون نرويجي 1.9208 1.9556 1.921401 1.955567

دولار كندي 12.5159 12.6904 12.519652 12.690394

دولار استرالي 11.6508 11.818 11.654267 11.818026

ين ياباني 15.4037 15.5992 15.408359 15.599221

جنيه قبرصي

اليوان الصيني 0 0 2.403801 2.431062 يتم تحديث أسعار العملات لحظة بلحظة فور حدوث تحركات جديدة في العملات أمام الجنية.​​​

سعر الدولار اليوم الأحد

سجل الدولار في البنك العربي الأفريقي 16.73 مقابل 16.83 جنية للبيع، وسجل الدولار اليوم في بنك مصر بالتساوي مع البنك الأهلي المصري 16.73 للشراء مقابل 16.83 للبيع.

البنك شراء بيع بنك البركة 16.73 16.83 بنك مصر 16.73 16.83 البنك المصري الخليجي 16.73 16.83 كريدي أجريكول 16.70 16.80 بنك الإسكندرية 16.70 16.80 المصرف المتحد 16.69 16.79 البنك التجاري الدولي 16.69 16.79 المصرف العربي الدولي 16.70 16.80 بنك بلوم 16.72 16.82

بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك بقيمة 16.71 مقابل 16.81 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد

استقر سعر الريال السعودي في البنوك مع بداية تعاملات الأحد عند 4.44 للشراء مقابل 4.49 للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.45 للشراء مقابل 4.49 للبيع، وفي بنك مصر بلغ الريال أمام الجنية 4.45 للشراء مقابل 4.49 للبيع.

سعر اليورو اليوم الأحد أمام الجنية

سجل متوسط سعر اليورو في البنوك 18.82 للشراء مقابل 19.09 للبيع، وسجل في بنك مصر 18.83 للشراء مقابل 19.10 للبيع، وسجل في البنك العربي الأفريقى 18.83 مقابل 19.10 للبيع، ليسجل اليورو مع تعاملات الأحد تراجع طفيف أمام الجنية.