بعد تراجع الدولار..تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 9 يونيو 2019

عقب نهاية عطلة عيد الفطر وعودة البنوك للعمل من جديد اليوم الأحد، سجلت أسعار الدولار في البنوك تراجع طفيف في بعض البنوك، بينما استقر الدولار في أغلب البنوك، وعلى رأسهم البنك الأهلي المصري الذي سجل للشراء 16.73 مقابل 16.83 للبيع، وقد سجل التجاري الدولي في أخر تعاملات له الأحد أقل سعر للبيع بقيمة 16.79 جنية.
أسعار العملات اليوم
شهدت أسعار العملات اليوم وفق تقارير البنوك تراجع طفيف أمام الجنية وذلك حتى نهاية التعاملات المسائية في البنوك، ونتابع معكم أسعار العملات في البنوك لحظة بلحظة على مدار اليوم في معظم البنوك على مستوي مصر، وتقديم البنوك الأفضل في سعر الشراء وكذلك الأفضل في سعر البيع، ولكم الآن نستعرض أسعار العملات في بنك مصر.
|العملة
|بنكنوت
|تحويل
|شراء
|بيع
|شراء
|بيع
|
دولار أمريكي
|16.73
|16.83
|16.73
|16.83
|
يورو
|18.8246
|19.097
|18.830243
|19.097001
|
جنيه إسترليني
|21.2287
|21.4784
|21.235066
|21.478446
|
فرنك سويسري
|16.8141
|17.069
|16.819115
|17.068966
|
كرون دنماركي
|2.5206
|2.5574
|2.521397
|2.557401
|
دينار كويتي
|55.0166
|55.3965
|55.033112
|55.396465
|
ريال سعودي
|4.4501
|4.4879
|4.450162
|4.48788
|
دينار أردني
|23.6299
|23.7947
|23.637032
|23.794712
|
دينار بحريني
|44.3743
|44.6443
|44.387616
|44.644278
|
ريال قطري
|4.3363
|4.6211
|4.337663
|4.621087
|
ريال عماني
|43.4489
|43.7143
|43.461937
|43.714286
|
درهم الإمارات العربية
|4.5537
|4.5822
|4.55511
|4.58221
|
كرون سويدي
|1.7672
|1.7955
|1.767759
|1.795506
|
كرون نرويجي
|1.9208
|1.9556
|1.921401
|1.955567
|
دولار كندي
|12.5159
|12.6904
|12.519652
|12.690394
|
دولار استرالي
|11.6508
|11.818
|11.654267
|11.818026
|
ين ياباني
|15.4037
|15.5992
|15.408359
|15.599221
|
جنيه قبرصي
|
اليوان الصيني
|0
|0
|2.403801
|2.431062
سعر الدولار اليوم الأحد
سجل الدولار في البنك العربي الأفريقي 16.73 مقابل 16.83 جنية للبيع، وسجل الدولار اليوم في بنك مصر بالتساوي مع البنك الأهلي المصري 16.73 للشراء مقابل 16.83 للبيع.
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك البركة
|16.73
|16.83
|بنك مصر
|16.73
|16.83
|البنك المصري الخليجي
|16.73
|16.83
|كريدي أجريكول
|16.70
|16.80
|بنك الإسكندرية
|16.70
|16.80
|المصرف المتحد
|16.69
|16.79
|البنك التجاري الدولي
|16.69
|16.79
|المصرف العربي الدولي
|16.70
|16.80
|بنك بلوم
|16.72
|16.82
بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك بقيمة 16.71 مقابل 16.81 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد
استقر سعر الريال السعودي في البنوك مع بداية تعاملات الأحد عند 4.44 للشراء مقابل 4.49 للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.45 للشراء مقابل 4.49 للبيع، وفي بنك مصر بلغ الريال أمام الجنية 4.45 للشراء مقابل 4.49 للبيع.
سعر اليورو اليوم الأحد أمام الجنية
سجل متوسط سعر اليورو في البنوك 18.82 للشراء مقابل 19.09 للبيع، وسجل في بنك مصر 18.83 للشراء مقابل 19.10 للبيع، وسجل في البنك العربي الأفريقى 18.83 مقابل 19.10 للبيع، ليسجل اليورو مع تعاملات الأحد تراجع طفيف أمام الجنية.
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