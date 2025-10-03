“بعد خفض الفائدة”.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 وفقاً لآخر تحديث

شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية أمس الخميس بنسبة 1% (100 نقطة أساس)K وبموجب هذا التعديل أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 21.50% وسعر عائد الإقراض 22.00%، فيما استقر كل من سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 21.75%.

سعر الريال السعودي في البنوك

تشهد أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم حالة من الاستقرار الملحوظ في معظم البنوك وذلك حسب آخر التحديثات المسجلة وجاءت الأسعار على النحو التالي:

بنك القاهرة: شراء 12.79 – بيع 12.86.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 12.76 – بيع 12.78.

المصرف العربي الدولي: شراء 12.72 – بيع 12.75.

بنك تنمية الصادرات: شراء 12.72 – بيع 12.75.

بنك HSBC: شراء 12.72 – بيع 12.75.

البنك الأهلي المتحد: شراء 12.72 – بيع 12.75.

البنك الأهلي الكويتي: شراء 12.71 – بيع 12.74.

بنك الإسكندرية: شراء 12.71 – بيع 12.75.

البنك التجاري الدولي CIB: شراء 12.70 – بيع 12.75.

بنك نكست: شراء 12.70 – بيع 12.75.

ميد بنك: شراء 12.70 – بيع 12.83.

البنك الأهلي المصري: شراء 12.68 – بيع 12.76.

بنك مصر: شراء 12.68 – بيع 12.76.

بنك فيصل الإسلامي: شراء 12.68 – بيع 12.75.

بنك قناة السويس: شراء 12.68 – بيع 12.76.

بنك البركة: شراء 12.66 – بيع 12.75.

كريدي أجريكول: شراء 12.65 – بيع 12.74.

بنك قطر الوطني QNB: شراء 12.65 – بيع 12.76.

بنك الكويت الوطني: شراء 12.63 – بيع 12.76.

بنك أبوظبي الأول: شراء 12.63 – بيع 12.74.

بنك التنمية الصناعية: شراء 12.60 – بيع 12.83.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء 12.60 – بيع 12.78.

بنك SAIB: شراء 12.54 – بيع 12.76.

بنك أبوظبي التجاري: شراء 12.40 – بيع 12.75.

البنك العقاري المصري العربي: شراء 12.40 – بيع 12.76.

المصرف المتحد: شراء 12.30 – بيع 12.75.

أعلى سعر للريال بيع وشراء

