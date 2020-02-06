بعد خفض سعر الفائدة على القروض 1 % .. تعرف التعديلات والشروط الجديدة لـ القروض الشخصية من البنك الأهلي
ضمن إطار دعم خطة البنك المركزي المصري في التوسع في القروض ذات الطابع الاستهلاكي التي تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج بعد ان تم رفع الحد الاقصى للقرض الشخصي من 35% إلى 50% من إجمالي دخل العميل الشهري ، فقد أعلن البنك الأهلي المصري عن خفض أسعار العائد بقيمة 1% على القروض والمرابحة الشخصية لكافة الفئات وشرائح العملاء ، كما تقرر إجراء تعديلات وشروط جديدة للحصول على القروض الشخصية من البنك الأهلي.
القروض الشخصية من البنك الأهلي
الشروط الجديدة ومزايا القرض الشخصي من البنك الأهلي
شملت التعديلات الجديدة المتعلقة بمنح القروض الشخصية ما يلي:
- زيادة مدة سداد القرض الشخصي إلى 12 سنة، بدلا من 10 سنوات، لشريحة العملاء الموظفين بضمان تحويل الراتب أو القسط، وذلك لفترة محدودة 3 أشهر، تنتهي في الخامس من مايو المقبل.
- رفع الحد الأقصى للقرض الشخصي إلى 1.5 مليون جنيه بدلًا من مليون جنيه للموظفين في الحكومة فقط ، وذلك بضمان تحويل الراتب.
- نسبة الفائدة: تتراوح بين 15.75 و 18.5% .
- قيمة القرض: 1.5 مليون جنيه بحد أقصى، ويمكن رفعه إلى 2 مليون جنيه في حالة التعهد بتحويل مكافأة نهاية الخدمة.
- تصل فترة سداد القرض بحد أقصى 12 سنة.
- الإعفاء من المصاريف الإدارية وذلك حتى منتصف مارس المقبل.
- يجب أن يكون سن العميل يتراوح بين 21 و60 عامًا كحد أقصى، ويصل إلى 65 عاما في بعض الوظائف.
- الحد الادنى للراتب الشهري ألف جنيه .