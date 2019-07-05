بعد زيادة أسعار الوقود الأخيرة | نقدم لكم التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية

صرح مسئولي محافظة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة بأن المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوه قد اعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية، ومن المفترض أن يتم توزيع التعريفة الجديدة على كل المواقف تجنباً للنزاع والشجار بين السائقين والمواطنين، هذا وجاءت تلك الإجراءات بعد قرار الحكومة الجديد بزيادة أسعار كل أنواع الوقود.

زيادة أسعار الوقود اليوم :

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة لتطبيق رؤية 2030، مما يضمن إعادة توجيه الدعم لمن يستحقونه بالإضافة لذلك سيزداد الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنين يومياً.

هذا وقد عقد المحافظ اليوم اجتماعاً موسعاً مع مسئول إدارة المرور بالإسكندرية اللواء محمد القاضي، واللواء أحمد قريش مدير إدارة المواقف وعدد من الممثلين السابقين للاتفاق على التعريفة الجديدة لوسائل النقل والمواصلات داخل المحافظة.

التعريفة الجديدة لوسائل النقل والمواصلات داخل الإسكندرية :

• الجدير بالذكر أنه تم رفع الخطوط القصيرة والتي تقدر ب 27 خطاً داخل المحافظة لتكون ب25 قرشاً فقط.

• أما عن الخطوط المتوسطة التي تقدر ب 44 خطاً فتكون الزيادة حوالي 50 قرشاً.

• اخيراً، الخطوط فوق المتوسطة ازدادت لتبلغ حوالي 75 قرشاً.

وأخيراً، أشاد صندوق النقد الدولي بكل الإجراءات التي تقيمها مصر من أجل تصحيح مسار الاقتصاد المصري والذي زاد معدل النمو فيه لأعلى مستوى خلال السنوات العشر الأخيرة.