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بعد زيادة 10 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم السبت 24-08-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
بعد زيادة 10 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم السبت 24-08-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية
أسعار الذهب اليوم السبت في مصر والمملكة

شهد الذهب أمس الجمعة في نهاية التعاملات ارتفاعا بنحو 10 جنيهات في سعر جرام الذهب وأرجع، وأرجع تارج الذهب بيتر وصفي ارتفاع الذهب إلى تأثر سعر جرام الذهب بالسعر العالمي ، وزيادة الطلب على المعدن النفيس، ورغم تخوف الكثيرين من هبوط سعر الذهب إلا أنه كان هناك إقبال على الشراء وشبه انتهت حالة الركود التي كانت موجودة خلال الأيام السابقة، ويهتم بسعر الذهب الكثيرون منهم المستثمرون ورجال الأعمال والشباب المقبل على الزواج، ومن يودون شراء هدايا ثمينة الثمن، وننشر أسعار الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة بمصر والسعودية في بداية التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب في السعودية بعد الارتفاع

ارتفع سعر جرام الذهب في المملكة العربية السعودية فوصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 184.21 ريال ويقابل ذلك السعر بالدولار 49.12، وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا 161.19 أمام 42.98 دولار، أما سعر الذهب عيار 18 فسجل 138.16 ويقابل السعر بالدولار 36.84.

أسعار الذهب في مصر

تأثرت أسعار الذهب في مصر أمس الجمعة وزاد سعر جرام الذهب ما يتراوح بين 10 و12 جنيها وسجلت أسعار الذهب عيار 24 في محلات الصاغة ما يتراوح بين 803 إلى 805 ، أم سعر الذهب عيار 21 فسجل من 703 إلى 705 جنيهات وسجل سعر الذهب عيار 18 ما بين 603 إلى 604 جنيهات ، وننشر سعر الذهب تفصيليا في الجدول التالي.

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24184.21 ريال$49.12
سعر الذهب عيار 22168.86 ريال$45.03
اسعار الذهب عيار 21161.19 ريال$42.98
اسعار الذهب عيار 18138.16 ريال$36.84
سعر الذهب عيار 14107.46 ريال$28.65
سعر الذهب عيار 1292.10 ريال$24.56
اسعار أوقية الذهب5,729 ريال$1,528
اسعار جنيه الذهب1,289 ريال$343.84
اسعار كيلو الذهب184,208 ريال$49,119

جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة دون المصنعية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24806
عيار 22739
عيار 21705
عيار 18604
عيار 14470
عيار 12403
الاونصة25,058
الجنيه الذهب5,640
الكيلو805,714

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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