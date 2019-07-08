بعد غلاء البنزين .. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأثنين 8-7-2019 في المزارع المصرية والمحلات

نتابع معكم اليوم الأثنين 8-7-2019، جدول محدث باستمرار يحتوي على الأسعار الخاصة بالدواجن ومشتقاتها، حيث تختلف أسعار الدواجن من يوم لآخر؛ وذلك طبقاً لعوامل كثيرة، ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” فسوف نعرض عليكم في السطور القادمة جدول مفصل بأسعار الفراخ ومشتقاتها، حرصاً منا في موقعنا على التسهيل على زواره الكرام، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد.

أسعار الدواجن اليوم الأثنين 08-7-2019

والجدير بالذكر أنه ترتفع أسعار الدواجن مرة كل أسبوع على الأقل، وذلك بسبب قلة الطلب وزيادة المعروض في السوق، حيث سجل سعر كيلو اللحم الأبيض اليوم 26 جنيه، أما كرتونه البيض الأبيض فقد وصلت إلى 22.5 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 3 إلى 7 جنيه، والكتكوت البلدي من 1.8 إلى 2 جنيه، ونقدم لكم من خلال هذه الجداول أسعار المزارع يضاف إلى الأسعار ربح التاجر الذي يتراوح عادة بين 3 إلى 5 جنيهات، والآن مع الجدول التفصيلي لأسعار الدواجن، حيث يتم تحديثه باستمرار في حالة وجود تغيرات تطرأ عليه .

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 25.00 جنيه 25.50 جنيه لحم ساسو كيلو 29.00 جنيه 29.50 جنيه لحم بلدي كيلو 36.00 جنيه 36.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 03.50 جنيه 03.75 جنيه كتكوت ساسو يوم 03.00 جنيه 03.25 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.75 جنيه 03.00 جنيه