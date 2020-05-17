بعد قفزة تاريخية.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 17 مايو 2020

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 17 مايو 2020، الموافق 24 رمضان 1441هـ، استقرارًا، بعد أن قفزة تاريخية أمس السبت، إذ ثبت على سعر جرام الذهب عيار “21” الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر، عند 757 جنيهًا، وهو سعر لم يتكرر في تاريخ الذهب من قبل، وفقًا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

يأتي ذلك في ظل إغلاق محلات الصاغة في مصر، نظرًا للإجازة الأسبوعية، وكذلك إجازة بورصة الذهب على المستوى العالمي، بعد ساعات من قفزة كبيرة حققها المعدن النفيس سجل من خلالها أعلى سعر في تاريخه على المستوى المحلي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

ويرصد موقع “كلمة” أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 17 مايو، وفقًا لسكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إذ سجل سعر الجرام عيار “21” اليوم نفس السعر يوم أمس بـ757 جنيهًا، فيما جاءت باقي الأسعار على النحو التالي:

عيار 18 سجّل 649 جنيهًا.

عيار 24 سجل 865 جنيهًا.

الجنيه الذهب سجّل 6056 جنيهًا.

سعر الأوقية سجّل 1743 دولارا أمريكيًّا.

أسباب ارتفاع الأسعار

وفي سياق الحدث عن أسعار الذهب في مصر اليوم، فإن سعر المعدن الأصفر يتأثر بعوامل عديدة، على رأسها سعر الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية، وسعر الأوقية (الأونصة) في بورصة الذهب، وكذلك القرارات السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي والتي تؤثر على السوق المحلي، وأيضًا انخفاض أسعار النفط.

وارتفع سعر الذهب بمصر أمس، إلى أعلى مستوى له منذ 7 سنوات، متأثرًا بارتفاعه على المستوى العالمي، إذ ربح في المعاملات الفورية، وفقًا لـ”رويترز” نحو 0.7% ليسجل 1741.65 دولار للأوقية.