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بعد قفزة تاريخية.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 17 مايو 2020

بواسطة أحمد سعيد
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 17 مايو 2020 تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 17 مايو 2020

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 17 مايو 2020، الموافق 24 رمضان 1441هـ، استقرارًا، بعد أن قفزة تاريخية أمس السبت، إذ ثبت على سعر جرام الذهب عيار “21” الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر، عند 757 جنيهًا، وهو سعر لم يتكرر في تاريخ الذهب من قبل، وفقًا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

يأتي ذلك في ظل إغلاق محلات الصاغة في مصر، نظرًا للإجازة الأسبوعية، وكذلك إجازة بورصة الذهب على المستوى العالمي، بعد ساعات من قفزة كبيرة حققها المعدن النفيس سجل من خلالها أعلى سعر في تاريخه على المستوى المحلي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

ويرصد موقع “كلمة” أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 17 مايو، وفقًا لسكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إذ سجل سعر الجرام عيار “21” اليوم نفس السعر يوم أمس بـ757 جنيهًا، فيما جاءت باقي الأسعار على النحو التالي:

  • عيار 18 سجّل 649 جنيهًا.
  • عيار 24 سجل 865 جنيهًا.
  • الجنيه الذهب سجّل 6056 جنيهًا.
  • سعر الأوقية سجّل 1743 دولارا أمريكيًّا.

أسباب ارتفاع الأسعار

وفي سياق الحدث عن أسعار الذهب في مصر اليوم، فإن سعر المعدن الأصفر يتأثر بعوامل عديدة، على رأسها سعر الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية، وسعر الأوقية (الأونصة) في بورصة الذهب، وكذلك القرارات السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي والتي تؤثر على السوق المحلي، وأيضًا انخفاض أسعار النفط.

وارتفع سعر الذهب بمصر أمس، إلى أعلى مستوى له منذ 7 سنوات، متأثرًا بارتفاعه على المستوى العالمي، إذ ربح في المعاملات الفورية، وفقًا لـ”رويترز” نحو 0.7% ليسجل 1741.65 دولار للأوقية.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 863 إلى 865
عيار 22 791 إلى 793
عيار 21 755 إلى 757
عيار 18 647 إلى 649
عيار 14 503 إلى 505
عيار 12 431 إلى 433
الاونصة 26,835 إلى 26,906
الجنيه الذهب 6,040 إلى 6,056
الكيلو 862,857 إلى 865,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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