بعد نهايه إجازة عيد الفطر..اعرف سعر الدولار اليوم السبت 8-6-2019 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم السبت نستعرضه معكم عبر موقع كلمة دوت أورج بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2019، حيث سجلت أسعار الدولار اليوم السبت استقرار تام في كافة البنوك تزامناً مع العطلة الرسمية في البنوك، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار تشهد تغييرات في البنوك في أيام العمل الرسمية للبنوك في مصر سواء ارتفاع أو إنخفاض في قيمة الورقة الخضراء، واستقرت قيمة صرف الدولار بنحو 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع.

أسعار الدولار اليوم السبت

من المُقرر أن تستأنف البنوك عملها من جديد غداً الأحد الموافق 9 يونيو 2019 في كافة فروع الجمهورية، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار تحركات جديد مع بداية تعاملات الأحد، خاصةً وأن سعر الدولار في مصر يخضع لآليات العرض والطلب بعد قرار تحرير الجنية أمام العملات الأخري، وضمن أخر تقارير الخاصة بالدولار في مصر، سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار 16.75 للشراء مقابل 16.85 للبيع.

استقر سعر صرف الدولار في بنك مصر والأهلي المصري عند 16.73 للشراء أمام 16.83 جنية لليوم الخامس على التوالي، فيما استقر سعر الدولار في بنك البركة لليوم السابع عند 16.74 للشراء مقابل 16.84 للبيع، وسجل كل من بنك سايب والأهلي الكويتي وبلوم مصر للشراء 16.72 مقابل 16.82 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية سجل نوع من الاستقرار الملحوظ أمام العملة المصرية طبقاً لتقارير أسعار الدولار في البنوك، وبلغ متوسط سعر الدولار في أبرز البنوك بمصر 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع، ونستعرض معكم الآن جدول أسعار صرف الدولار في البنوك مُحدث.

البنك شراء بيع البنك العربي الأفريقى 16.73 16.83 بنك عودة 16.70 16.80 بنك مصر 16.73 16.83 البنك الأهلي المصري 16.73 16.83 المصرف المتحد 16.70 16.80 بنك الإسكندرية 16.70 16.80 بنك القاهرة 16.70 16.80 البنك التجاري الدولي 16.69 16.79 بنك التعمير والإسكان 16.70 16.80

وسجل بنك قطر الوطني أقل سعر لبيع الورقة الخضراء مقارنة بأسعار بيع الدولار في البنوك الأخري عند 16.78 للبيع، فيما سجل للشراء 16.68 جنيه، فيما سجل كريدي أجريكول استقرار لليوم السادس في سعر الدولار مقابل الجنية، ليُسجل وفق أخر تقارير 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع.

أسعار العملات اليوم السبت في بنك الإسكندرية

سجلت جميع أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرار أمام الجنية المصري، وإليكم جدول أسعار العملات مقابل الجنية طبقاً لتقارير العملات في بنك الإسكندرية.

بلغ متوسط سعر اليورو الأوروبي للشراء 18.67 جنية مقابل 18.86 للبيع، فيما استقر سعر الريال السعودي في البنوك منذ إجازة عيد الفطر حتى اليوم السبت عند 4.44 للشراء مقابل 4.49 جنيه للبيع.

قرض الحج والعمرة بنك مصر

يمنح بنك مصر قروض لأداء مناسك الحج وكذلك العمرة، مع العلم بأن الحد الأقصي لقرض الحج 400 ألف جنية، والحد الأقصي لقرض العمرة 100 ألف جنية ولكن بشروط مُحددة، يُمكنك الإطلاع عليها من الفروع الخاصة ببنك مصر على مستوي الجمهورية، ويمكنك الإطلاع على كافة الأوراق المطلوبة والشروط من خلال الرابط التالي:

تفاصيل قرض الحج والعمرة من بنك مصر.

ومن أبرز مميزات قرض الحج والعمرة وثيقة للشخص المقترض تأمنية على حياته طيلة فترة القرض، وفي حالة وجود إستفسارات يُمكنك الإتصال على رقم 19888 الرقم الخاص بخدمة عملاء بنك مصر بسعر المكالمة العادية أو التوجة لأقرب فرع.