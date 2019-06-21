بـ 16.65 في بنك مصر.. سعر الدولار اليوم الجمعة 21-6-2019 مقابل الجنيه

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة استقرار تام في كافة البنوك عقب تراجع أسعار الدولار في نهاية التعاملات الأسبوعية مساء أمس الخميس، استقر سعر صرف الدولار في بنك مصر والأهلي المصري عند 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.75 للبيع، عقب تراجع مساء أمس بنحو 4 قروش، ويأتي تراجع سعر الدولار أمس نتيجة لتلميح الفيدرالي الأمريكي إلى إحتمالية خفض سعر الفائدة، الأمر الذي انعكس على سعر الدولار في البنوك وزاد من سعر الذهب.

أسعار الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه المصري بنحو 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع، واستقر مصرف أبو ظبي الإسلامي عند أعلى سعر لشراء الدولار بنحو 16.71 جنيه مقابل 16.81 للبيع، وسجل البنك التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بنحو 16.74 جنيه، وسجل سعر الدولار في بنك البركة للشراء 16.65 مقابل 16.75 للبيع بعد إنخفاض في تعاملات أمس بنحو 4 قروش.

وسجل سعر الدولار في كريدي أجريكول مقابل الجنيه 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع، وسجل الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 16.62 جنيه مقابل 16.75 جنيه، واستقرت أسعار الدولار اليوم تزامناً مع العطلة الرسمية في البنوك.

سعر الدولار اليوم

نتابع معكم سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه بشكل يومي عبر موقع كلمة دوت أورج في جميع البنوك، خاصةً بعد التذبذبات التي أصبحت تشهدها أسعار الدولار اليوم في مصر منذ قرار التعويم، وإليكم أحدث أسعار الدولار في كافة البنوك وفق أخر تحديثات حتى الآن.

البنك شراء بيع بنك مصر 16.65 16.75 البنك الأهلي المصري 16.65 16.75 كريدي أجريكول 16.65 16.75 بنك الإسكندرية 16.65 16.75 العربي الأفريقي الدولي 16.65 16.75 المصرف المتحد 16.64 16.74 البنك التجاري الدولي CIB 16.64 16.74 بنك عودة 16.65 16.75 بنك التعمير والإسكان 16.65 16.75

جديراً بالذكر أن سعر الدولار في البنوك قد تراجعت بنحو 4 قروش للدولار، ويتم تحديث الأسعار في الجدول السابق في حالة وجود تغييرات جديدة طرأت على العملة الأمريكية.

الدولار مقابل الجنيه

سجل الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي 16.64 للشراء مقابل 16.74 جنيه، وسجل الدولار في بنك قناة السويس 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع، وسجل متوسط سعر صرف الدولار في بنك سايب 16.69 جنيه للشراء 16.79 للبيع، وسجل الدولار في بنك قطر الوطني 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة للشراء 16.65 جنيه مقابل 16.75 للبيع، وفي البنك الأهلي المتحد سجل 16.65 مقابل 16.75 للبيع.