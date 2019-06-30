بـ 16.66 في بنك البركة.. اعرف سعر الدولار اليوم الأحد 30-6-2019 في جميع بنوك مصر

سعر الدولار اليوم الأحد مستقر مقابل الجنيه المصري في أحدث تقارير صادرة من البنوك حتى الآن، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.75 للبيع في البنوك، وسجل الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر والأهلي المصري استقرار منذ أكثر من أسبوع عند 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع، واستقر مصرف أبو ظبي الإسلامي كأعلى بنك يُقدم سعر لشراء الورقة الخضراء بالمقارنة مع أسعار الدولار اليوم في باقي البنوك.

أسعار الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم نستعرضها معكم عبر موقع كلمة دوت أورج بشكل يومي خاصةً وأن سعر الدولار مقابل الجنيه أحد أهم العملات التي يسعي الكثير لمعرفتها، ومنذ تعويم الجنيه المصري أمام باقي العملات الأخري فأصبحت أسعار العملات عامةً تشهد تغييرات في أيام العمل الرسمية في البنوك تزامناً مع خضوعها لحالة العرض والطلب، واستقر سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية عند 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع.

وسجل البنك التجاري في أحدث تقارير أقل سعر لبيع الدولار بنحو 16.74 جنيه، بينما استقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول لليوم الثالث على التوالي عند 16.66 جنيه للشراء مقابل 16.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الأحد هدوء في كافة البنوك تزامناً مع العطلة الرسمية في البنوك اليوم بمناسبة ذكري 30 يونيو، ونستعرض معكم جدول أسعار الدولار اليوم مُحدثة وفق أخر تقارير من جميع البنوك.

البنك شراء بيع بنك مصر 16.65 16.75 البنك الأهلي المصري 16.65 16.75 بنك المشرق 16.66 16.76 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.66 16.76 بنك البركة 16.66 16.76 بنك قطر الوطني 16.65 16.75 المصرف المتحد 16.65 16.75 بنك الإسكندرية 16.65 16.75 بنك التعمير والإسكان 16.65 16.75

وسجل الدولار مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري 16.66 للشراء مقابل 16.76 للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المتحد 16.66 مقابل 16.76 للبيع، وفي بنك أتش أس بى سى سجل 16.66 للشراء مقابل 16.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

بالتزامن مع العطلة الرسمية في البنوك، فقد استقرت كافة العملات اليوم الأحد أمام الجنيه، نظراً لعدم وجود تعاملات في البنوك، حيث سجل اليورو في البنك الأهلي المصري 18.90 جنيه للشراء مقابل 19.06 للبيع، وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر 4.43 للشراء مقابل 4.47 جنيه للبيع، وإليكم أسعار العملات اليوم الأحد طبقاً لتعاملات البنك الأهلي المصري.

وسجل متوسط الدرهم الإماراتي في مصر 4.52 مقابل 4.57 للبيع، بينما بلغ الريال العماني أمام الجنيه في بنك مصر 43.24 جنيه مقابل 43.5 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر صرف الريال القطري في البنوك عند 4.41 للشراء مقابل 4.60 جنيه للبيع.