بـ 16.70 في بنك عودة..سعر الدولار اليوم الجمعة 31-5-2019 مقابل الجنية جميع بنوك مصر

بعد تراجع سعر الدولار اليوم مساء أمس أمام الجنية المصري في البنوك، استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة وفق آخر تحديثات اختتمت بها البنوك تعاملات أمس الخميس، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء بنحو 16.80 للشراء مقابل 16.90، فيما سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك مقابل الجنية بنحو 16.74 للشراء مقابل 16.84 للبيع، وتراجع الدولار في عدد كبير من البنوك أمس.

أسعار الدولار اليوم الجمعة

تزامناً مع العطلة الرسمية في بنوك مصر، استقر سعر صرف الدولار، خاصةً وأن سعر الدولار في مصر منذ تعويم الجنية ويتحدد في المقام الأول بناء على حالة العرض والطلب، الجدير بالذكر أن أسعار الدولار شهدت منذ 1 رمضان وحتى الآن انخفاض كبير في قيمة العملة الأمريكية أمام الجنية المصري، ويأتي ذلك نتيجة لعدة أسباب، لعل من أبرزها زيادة التدفقات الدولارية.

شهدت أسعار الدولار مساء أمس انخفاض في معظم البنوك على مستوي مصر، ليكن من أبرز البنوك التي شهدت تراجع في قيمة العملة الأمريكية، بنك التجاري الدولي، الذي يُسجل الآن وفق آخر تقارير 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع، وأيضاً بنك عودة ويُسجل الآن 16.70 جنيه للشراء مقابل 16.80 للبيع.

سعر الدولار اليوم

نستعرض لكم عبر موقع كلمة دوت أورج سعر الدولار اليوم في كافة بنوك مصر بشكل يومي، مع تحديث الأسعار على مدار اليوم في حالة وجود تحركات جديدة في قيمة الورقة الخضراء أمام الجنية، وسجل الدولار في بنك مصر 16.75 للشراء أمام 16.85 للبيع، فيما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 16.72 للشراء، وإليكم سعر الدولار مقابل الجنية في البنوك الآن.

البنك قيمة الشراء بالجنية قيمة البيع بالجنية بنك بلوم مصر 16.74 16.84 بنك كريدي أجريكول 16.73 16.83 بنك القاهرة 16.73 16.83 البنك العربي الأفريقى 16.73 16.73 المصرف المتحد 16.72 16.82 بنك الإسكندرية 16.72 16.82 بنك عودة 16.70 16.80 البنك التجاري الدولي 16.70 16.80 بنك التعمير والإسكان 16.72 16.82

واستقر سعر الدولار أمام الجنية في كل من بنك سايب، الإستثمار العربي، الأهلي اليوناني، البنك المصري لتنمية الصادرات عند 16.78 للشراء مقابل 16.88 للبيع، وأخيراً بلغ سعر الورقة الخضراء في بنك المشرق وبنك أتش أس بى سى للشراء 16.74 مقابل 16.84 جنية.

أسعار العملات اليوم الجمعة

بلغ متوسط سعر اليورو أمام الجنية في البنوك 18.69 للشراء مقابل 18.81 للبيع، واستقر متوسط سعر الريال في البنوك لليوم الثانى على التوالي 4.45 للشراء مقابل 4.50 للبيع، وإليكم أسعار العملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري.

ونتابع معكم أسعار العملات على مدار اليوم الجمعة، ووفق آخر تقارير من البنك الأهلي المصر سجل الدرهم الإماراتي أمام الجنية 4.56 جنية للشراء مقابل 4.59 للبيع.