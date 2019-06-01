بـ 16.74 في بنك المشرق..اعرف سعر الدولار اليوم السبت 1-6-2019 مقابل الجنية

تزامناً مع العطلة الرسمية في البنوك اليوم السبت، استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنية وفق أحدث تقارير من البنوك الآن، ومن المُقرر أن يستمر العمل في البنوك حتى أخر أيام شهر رمضان الكريم، وتبدأ الإجازة الرسمية في البنوك ابتداءً من أول أيام عيد الفطر، استقر مصرف أبو ظبي الإسلامي كأفضل بنك يُقدم سعر لشراء الدولار بنحو 16.80 جنية، فيما سجل التجاري الدولي أفضل سعر للبيع بنحو 16.80 جنية مقابل الدولار.

أسعار الدولار اليوم السبت

سجلت أسعار الدولار اليوم مقابل الجنية في بنك مصر للشراء 16.75 جنية مقابل 16.85 للبيع، وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك بنحو 16.74 جنية للشراء مقابل 16.84 للبيع، جدير بالذكر أن أسعار الدولار في مصر قد شهدت خلال الفترة الماضية وتحديداً منذ بداية الشهر الكريم انخفاضاً بشكل يومي تزامناً مع زيادة المعروض من العملة الأمريكية.

أسعار الدولار الآن ومنذ قرار تعويم العملة المصرية تخضع في المقام الأول لعامل العرض والطلب، في حالة زيادة المعروض تقل قيمة العملة أمام الجنية، وفي حالة الطلب على العملة بشكل كبير ترتفع قيمة العملة أمام الجنية، وسجل الدولار في بنك عودة وفق أحدث تقارير 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم استقرار في معظم البنوك أمام العملة المصرية، ويأتي سعر الدولار في بنك القاهرة للشراء 16.73 جنية مقابل 16.83 جنية للبيع، وسجل المصرف المتحد 16.72 للشراء مقابل 16.82 للبيع، ونستعرض لكم سعر الدولار في البنوك مُحدثة الآن وفق آخر تقارير أسعار العملات اليوم السبت.

البنك شراء بيع بنك القاهرة 16.73 16.83 بنك الإسكندرية 16.72 16.82 بنك التعمير والإسكان 16.72 16.82 بنك عودة 16.70 16.80 بنك قطر الوطني 16.70 16.80 البنك التجاري الدولي CIB 16.70 16.80 بنك مصر 16.75 16.85 البنك المركزي المصري 16.75 16.86 بنك المشرق 16.74 16.84

وسجل الدولار في بنك بلوم مصر للشراء 16.74 مقابل 16.84 للبيع، وسجل كريدي أجريكول في تقارير أسعار الدولار ليوم السبت بداية شهر يونيو 16.73 للشراء مقابل 16.83 للبيع.

أسعار العملات اليوم السبت

استقرت أسعار العملات اليوم أمام الجنية المصري في كافة البنوك، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.46 للشراء مقابل 4.49 للبيع، وبلغ اليورو أمام الجنية المصري في بنك مصر 18.64 جنية للشراء أمام 18.84 للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار البحريني في البنوك أمام الجنية 44 جنية مقابل 44.73 للبيع، وسجل الدولار الأسترالي في بنك كريدي أجريكول 11.57 للشراء مقابل 11.67 جنية للبيع.