بقوة 6.3 ريختر.. هزة أرضية تضرب جزيرة كريت ويشعر بها سكان القاهرة والجيزة

سجّلت الشبكة القومية للزلازل في مصر حدوث هزة أرضية في جزيرة كريت باليونان من البحر المتوسط بقوة 6.3 ريختر، وذلك يوم السبت، في تمام الساعة 2:59 مساءً بتوقيت القاهرة، وفقًا لتصريحات صحفية، قالها الدكتور أحمد بدوى رئيس الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية.

وأضاف رئيس الشبكة القومية للزلازل، أن الزلزال حدث على عُمق 23 كيلو مترًا، وشعر به سكان السواحل الشمالية ومحافظتي القاهرة والجيزة، يأتي ذلك في ظل تداول عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بحدوث زلزال في اليونان، شعر به سكان مدينة الإسكندرية والمُدن المطلة على البحر المتوسط.

هزة أرضية في جزيرة كريت

وفي سياق الحديث عن هزة أرضية ضربت جزيرة كريت في اليونان وشعربها سكان القاهرة والجيزة، فقد ضربت هزة بقوة 4.3 ريختر غرب مدينة مرسى مطروح، يوم السبت الموافق 11 أبريل المنصرم، وفقًا لمحطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات، جراء هذه الهزة الأرضية، موضحًا أنها كانت على بعد 36 كيلومترًا غرب مدينة مرسى مطروح.