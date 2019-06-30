بكام الجرام.. اعرف سعر الذهب اليوم الأحد 30-6-2019 بدون مصنعية

سجل سعر الذهب اليوم الأحد استقرار على مستوي كافة أعيرة الذهب عند نفس المتوسطات التي سجلتها أسعار الذهب مساء أمس، وقد انخفضت أسعار الذهب في مصر أمس السبت بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، واستقر عيار 18 الأبرز في محافظتي القاهرة والإسكندرية عند 555 جنيه مقابل الجرام، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب في محلات الصاغة قد شهدت على مدار الأيام القليلة الماضية، وسجل المعدن الأصفر في السعودية استقرار تام عند نفس متوسطات أمس.

أسعار الذهب اليوم

منذ بداية يونيو الجاري سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً بنحو 44 جنيه للجرام، وقد ارتفعت بعد قرارات الرئيس الأمريكي ترامب وتلميحات الفيدرالي الأمريكي مؤخراً بخفض سعر الفائدة، وقد سجلت الأوقية وفق أخر تقارير ليوم الأحد 1409 دولار، الأمر الذي إنعكس على أسعار الذهب اليوم وبموجبها استقرت عند نفس المتوسطات التي سجلها الأصفر أمس، ليستقر عيار 21 عند 648 جنيه مقابل الجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم

التغييرات الكثيرة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية جعلت سعر الذهب اليوم يُمثل عمليات بحث بشكل كبيرة يومياً لمعرفة أخر تطورات أسعار الذهب، وقد سجل سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد استقرار تام تزامناً مع استقرار الأوقية والإجازة الإسبوعية لمحلات الصاغة.

الوحدة السعر بالجنية لكل جرام عيار 24 740 عيار 21 648 عيار 18 555 الجنيه الذهب 5184 أوقية الذهب 1409 دولار

يُرجي العلم بأن أسعار الذهب المُدرجة في الجدول السابق لا تتضمن إطلاقاً قيمة المصنعية خاصةً وأن قيمة المصنعية ليس لها ضوابط ثابتة وإنما تتغير وفق ماركة الذهب وكذلك حجم المشغولات، وقد تشهد تفاوت من محل صائغ لأخر بفروق بسيطة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب اليوم الأحد استقرار في المملكة عند نفس متوسطات أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 148.75 ريال للجرام، وسجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب من فئة عيار 21 بنحو 1190 ريال، وإليكم جدول أسعار الذهب في السعودية مُحدث وفق أخر تقارير.

وسجل متوسط سعر الأوقية في السعودية بنحو 1410 دولار، ومن المتوقع أن يشهد أسعار الذهب اليوم استقرار تام في مصر والسعودية، وسوف نتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج أخر تطورات الذهب.