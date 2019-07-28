بكام الجرام.. اعرف سعر الذهب اليوم الأحد 28-7-2019 في مصر والسعودية

تراجعت أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف في محلات الصاغة بنحو جنيه واحد للجرام عقب استقراره في تعاملات أمس السبت، حيث انخفضت الأوقية بشكل طفيف مقارنةً بسعر الأوقية مساء أمس السبت لتُسجل الآن 1418 دولار، وانخفض الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب بنحو 8 جنيهات، ليُسجل وفق أخر تقارير 5240 جنيه، وقد تشهد أسعار الذهب تغييرات طفيفة من محل صائغ لأخر.

سعر الذهب اليوم

عقب استقرار سعر الذهب في تعاملات أمس، سجل سعر الذهب اليوم انخفاض جديد بشكل طفيف ليُسجل عيار 21 للجرام بنحو 655 جنيه بدون قيمة المصنعية، بينما سجل عيار 24 للجرام 749 جنيه، وعيار 18 سجل في أحدث تعاملات له في محلات الصاغة بنحو 561 جنيه مقابل الجرام.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه المصري عيار 24 747 إلى 750 عيار 22 685 إلى 687 عيار 21 654 إلى 656 عيار 18 561 إلى 562 عيار 14 436 إلى 437 عيار 12 374 إلى 375 الجنيه الذهب 5,232 إلى 5,248 الأونصة 23,245 إلى 23,316 كيلو الذهب 747,429 إلى 749,714

أسعار الذهب بالجدول السابق غير شاملة قيمة المصنعية، ويتم تحديثها على مدار اليوم حالة وجود أي تغييرات في قيمة أوقية الذهب عالمياً، التي أصبحت في المقام الأول بنسبة كبيرة في مختلف أعيرة الذهب.

سعر الذهب اليوم الأحد في السعودية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية عند نفس المتوسطات التي سجلتها مساء أمس، حيث سجل متوسط أوقية الذهب مقابل الريال السعودي بنحو 1198 ريال، بينما سجل سعر الذهب عيار 24 للجرام 171.16 ريال وهو السعر الذي سجله في نهاية تعاملات أمس.

وسجل عيار 18 للجرام بنحو 128.37 ريال، وأخيراً سجل الجنيه الذهب مقابل الريال السعودي بنحو 1198 ريال في الوقت الذي سجل فيه الجنيه الذهب يوم 18 يوليو الماضي بنحو 1222 ريال عقب وصول الأوقية إلى 1452 دولار.