بكام الجرام | اعرف سعر الذهب اليوم الخميس 23-5-2019 في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة القليلة الماضية حالة من التذبذبات من بين ارتفاع وإنخفاض في سعر عيار الذهب في محلات الصاغة، الجدير بالذكر أن سعر الذهب في مصر قد ارتفع مع بداية التعاملات ليوم الخميس بعد أن تراجعت أمس بنحو جنيهان للجرام الواحد، وقد سجل عيار 18 للجرام الواحد بنحو 520 جنية بدون المصنعية، تزامناً مع أوقية الذهب التي سجلت 1277 دولار.

أسعار الذهب في مصر

ترتبط أسعار الذهب اليوم في مصر بعدة عوامل، أبرزها سعر الدولار اليوم في البنوك وسعر الأوقية عالمياً، ويلجأ الكثير من المواطنين لمعرفة سعر عيار الذهب بشكل يومي ليس فقط المُقبلين على الزواج بل أيضاً من يريدوا إدخار أموالهم عن طريق الذهب، سجل الجنية الذهب وفق آخر تعاملات الخميس والذي يزن 8 جرامات من الذهب عيار 21 بنحو 4488 جنية.

سعر الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر بشكل طفيف، بلغ مقدار الارتفاع بنحو جنيه واحد للجرام الواحد، عقب تحرك أوقية الذهب من 1270 دولار إلى 1277 دولار، وسجل عيار 24 مقابل الجرام الواحد بنحو 692 جنية، ونستعرض لكم سعر الذهب مُحدث الآن وفق آخر تقارير في محلات الصاغة بدون المصنعية.

العيار السعر مقابل الجرام بالجنية عيار 24 692 عيار 21 606 عيار 18 519 الجنية الذهب 4488 أوقية الذهب 1277 دولار

الجدير بالذكر أن سعر الذهب في مصر قد انخفض منذ بداية تعاملات 2019 وحتي الشهر الجاري بنفس النسبة التي انخفض بها سعر الدولار في مصر منذ بداية عام 2019، وقد بلغت هذه النسبة بنحو 5% وفق تقارير أسعار الذهب والدولار في مصر.

متوسط سعر الذهب بأسواق المال الخميس

بلغ متوسط سعر عيار 22 للجرام الواحد بنحو 639.38 جنية، فيما سجل متوسط سعر عيار 18 أحد أبرز أعيرة الذهب إقبالاً من المواطنين في مصر بنحو 523.14 جنية مقابل الجرام، وإليكم أحدث أسعار أعيرة المعدن الأصفر في مصر وفق تقارير اليوم الخميس.

مع العلم بأن قيمة المصنعية لم يتم إضافتها، خاصةً وأن قيمة المصنعية ليس لها قيمة مُحددة بل تتغير من صائغ لآخر طبقاً لعوامل رئيسية من أبرزها ماركة الذهب وحجم المشغولات بالمعدن الأصفر.