بكام الجرام.. اعرف سعر الذهب اليوم السبت 20-7-2019 في محلات الصاغة

سعر الذهب اليوم السبت سجل انخفاض جديد بنحو 10 جنيهات للجرام في بداية التعاملات الصباحية عقب عدة ارتفاعات تاريخية خلال الأيام القليلة الماضية ووصول الأوقية لأول مرة منذ 6 أعوام إلى 1450 دولار، وتراجعت أوقية الذهب اليوم مقارنة بتعاملات أمس الجمعة بنحو 25 دولار وسجلت الأوقية 1422 دولار، وطبقاً لأخر تحديث الآن سجلت الأوقية الآن 1426 دولار، لتتأثر كافة أعيرة الذهب في محلات الصاغة بهذا التراجع، ويُسجل عيار 21 الأكثر طلباً في محلات الصاغة بنحو 659 جنيه للجرام الواحد بدلاً من 666 جنيه في تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

أصبحت أسعار الذهب اليوم تُمثل نسبة بحث كبيرة عقب التذبذبات التي يشهدها المعدن الأصفر من يوم لأخر، وفي بعض الأوقات تتغير أسعار الذهب أكثر من مرة في اليوم، مثلما حدث في تعاملات الخميس الماضي، حيث ارتفع سعر جرام الذهب وقتها في التعاملات الصباحية بنحو 8 جنيه للجرام، وفي نهاية التعاملات بزيادة جديدة بقيمة 9 جنيه للجرام، ونتابع معكم سعر الذهب اليوم على مدار اليوم ورصد كافة التغييرات التي تطرأ على المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم وفق أخر تحديثات للأوقية نستعرضه معكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج، فقد شهدت أسعار الذهب تراجع جديد بقيمة 10 جنيه للجرام عقب وصول الأوقية في الوقت الحالي إلى 1426 دولار، ليُسجل عيار 24 الآن للجرام ما بين 751 إلى 753 جنيه.

الوحدة السعر بالجنيه المصري للجرام عيار 24 751 إلى 753 عيار 21 657 إلى 659 عيار 18 563 إلى 565 الجنيه الذهب 5,256 إلى 5,272 أوقية الذهب 1426 دولار

وتراوح سعر الجرام لعيار 22 ما بين 688 إلى 690 جنيه، بينما تراوح عيار 14 للجرام ما بين 438 إلى 439 جنيه، وأخيراً سجل عيار 12 للجرام بنحو 377 جنيه، علماً بأن كافة أسعار الذهب بالجدول السابق لا تتضمن قيمة المصنعية.

سعر الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية نستعرضها معكم بعد التأثر بسعر الأوقية من يوم لأخر والذي سجل وفق لأخر تقارير مقابل الريال السعودي بنحو 5348 ريال، وسجل عيار 24 مقابل الجرام بنحو 171.91 ريال، وسجل عيار 22 للجرام 157.64 ريال، بينما سجل الجنيه الذهب بنحو 1204 ريال.

وسجل عيار 14 مقابل الدولار الأمريكي بنحو 26.75 دولار، بينما سجل عيار 22 مقابل الريال بنحو 85.99 ريال، وأخيراً سجل الكيلو الذهب بنحو 171.971 ريال وفق أخر تحديثات لأسعار الذهب اليوم السبت في السعودية.