بكام الجرام انهارده | أسعار الذهب اليوم 4-5-2019 في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر أدني مستوي لها منذ أكثر من 3 أشهر منذ مطلع مايو الجاري 2019، وفق لتقارير سعر الذهب مساء يوم الخميس الماضي في محلات الصاغة فقد انخفضت أعيرة الذهب بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، وواصلت أسعار الذهب انخفاضها لليوم الثاني على التوالي مساء أمس الجمعة بجنية واحد للجرام، ومع تقارير التعاملات الصباحية ليوم السبت سجل عيار 21 بنحو 610 جنية مقابل الجرام الواحد بارتفاع جديد ملحوظ.

أسعار الذهب في مصر

تزامناً مع انخفاض الأوقية عالمياً ووصلها نحو 1278 دولار، سجل الجنية الذهب 4880 جنية والذي يزن 8 جرام، ووصل عيار 21 نحو 610 جنية، مع حالة التذبذب التي شهدتها أسواق المعدن النفيس خلال الأيام القليلة الماضية.

العيار السعر مقابل الجنية المصري عيار 24 697 عيار 21 610 عيار 18 522.5 الجنية الذهب 4880 أوقية الذهب 1278

ونتابع معكم أسعار الذهب على مدار اليوم ونرصد لكم التغييرات الجديدة سواء كانت بارتفاع أو انخفاض في قيمة المعدن الأصفر في مصر، مع العلم بأن الأسعار المعروضة في الجدولة السابقة بدون إضافة المصنعية نظراً لإختلاف المصنعية من مكان لآخر.

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أسعار الدولار اليوم السبت 4-5-2019.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر يشهد حالة من التراجع المستمر وفق التصريحات الأخيرة بخصوص خفض سعر الفائدة كما صرح رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي، الأمر الذي انعكس على سعر الذهب في مصر اليوم شراء وبيع، وارتفع اليوم عيار 21 مجدداً في التعاملات الصباحية ليوم السبت بقيمة جنيهان بعد ارتفاع أوقية الذهب عالمياً.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

سعر أوقية الذهب في المقام الأول هي التي تتحكم بشكل كبير في سعر الذهب الآن، وكذلك سعر الدولار اليوم ولكن بشكل غير مؤثر خاصةً بعد شبه استقرار سعر الدولار في البنوك بعكس فترات ما بعد التعويم والتي شهدت ارتفاع أسعار الدولار إلي الضعف تقريباً بعد أن كان الدولار في بنوك مصر يُسجل 8.88 جنية قبل التعويم.