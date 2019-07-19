بكام الجرام انهارده.. تابع جدول سعر الذهب اليوم الجمعة 19-7-2019 في مصر والسعودية

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية نتابعه معكم يومياً عبر موقع كلمة دوت أورج بالتزامن مع التغييرات التي تطرأ على أسعار الذهب من وقت لأخر، جديراً بالذكر أن سعر الذهب في تعاملات أمس الخميس سجل رقم قياسي جديد عقب تسجيل الأوقية أمس 1450 دولار للمرة الأولي لترتفع كافة أسعار الذهب بنحو 9 جنيه للجرام مساء الخميس، بالإضافة لإرتفاعه في بداية تعاملات أمس الخميس بنحو 8 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام عيار 21 للجرام بالتزامن مع سعر الأوقية حالياً الذي يُسجل 1438 دولار حتى كتابة هذه السطور بنحو 664 جنيه للجرام، وتراوح سعر عيار 22 للجرام ما بين 694 إلى 696 جنيه، وسجل الجنيه الذهب ما بين 5,296 إلى 5,312 جنيه الذي يزن 8 جرامات من الذهب فئة عيار 21، بينما سجل عيار 18 الأبرز في محافظتي القاهرة والإسكندرية 571 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في متابعة مستمرة على مدار اليوم عقب التذبذات التي تشهدها الأوقية حالياً، وشهدت الأوقية ارتفاع كبير أمس بالتزامن مع تعليقات مسؤول كبير في البنك المركزي الأمريكي والتي بموجبها عززت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة، وإليكم جدول أسعار الذهب اليوم في مصر بدون المصنعية وفق أخر تقارير.

الوحدة السعر بالجنيه المصري للجرام الواحد عيار 24 757 إلى 759 عيار 21 662 إلى 664 عيار 18 567 إلى 569 الجنيه الذهب 5,296 إلى 5,312 أوقية الذهب 1438 دولار

جديراً بالذكر أن سعر الأوقية قد ارتفع بنحو أكثر من 24 دولار، وتراوح سعر عيار 14 ما بين 441 إلى 443 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 12 للجرام الواحد 378 إلى 379 جنيه طبقاً لأحدث أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم في السعودية

تأثرت أسعار الذهب اليوم الجمعة في السعودية نتيجة لقيمة الأوقية عالمياً، وسجلت الأوقية مقابل الريال السعودي 5395 ريال، ليُسجل عيار 21 بنحو 151.78 ريال للجرام، وسجل الجنيه الذهب 1214 دولار في الوقت الذي سجل الجنيه الذهب أمس الخميس 1222 ريال.

وسجل عيار 22 للجرام 159.01 ريال، بينما سجل عيار 12 للجرام 86.73 ريال، وسجل عيار 14 للجرام 101.19 ريال، وأخيراً سجل كيلو الذهب مقابل الدولار الأمريكي بنحو 46.248 دولار، علماً بأن جدول أسعار الذهب في السعودية السابق طبقاً لأخر تقارير حتى الآن ويتم تحديثه فور حدوث أي تغييرات في الأوقية.