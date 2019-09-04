بكام النهاردة.. أحدث أسعار الدجاج والبيض اليوم في مصر الأربعاء 4-9-2019 في المزارع والأسواق

أسعار الدواجن اليوم في مصر، يهتم العديد من التجار والمستهلكين بمتابعة أسعار الدواجن والبيض كل يوم، نظراً لعدم استقرار الأسعار في السوق المصري والبورصة العمومية لأسعار الدواجن، ونعرض معكم من خلال موقع “كلمة دوت أورج” أحدث أسعار الفراخ اليوم بجميع أنواعها (البلدي – البيضاء – الكتاكيت)، وأيضاً نعرض معكم أسعار البيض (البلدي – الأحمر – الأبيض)، وأسعار البط بكافة أنواعه.







أسعار الدواجن اليوم في مصر

شهدت أسعار الفراخ اليوم ارتفاعاً طفيفاً، بينما انخفضت أسعار البيض اليوم الأربعاء بحسب الأسعار المقررة من الغرفة التجارية بالقاهرة من الشعبة الداجنة، ونعرض معكم أسعار الدواجن والبيض من خلال الجدول التفصيلي التالي







النوع أقل سعر أعلى سعر لحم بلدي 35.00 جنيه للكيلو 35.50 جنيه للكيلو لحم أبيض 21.00 جنيه للكيلو 22.00 جنيه للكيلو لحم ساسو 33.00 جنيه للكيلو 33.50 جنيه للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر







شهدت أسعار الكتاكيت اليوم، سعر 5.25 جنيه للكتكوت الأبيض من عمر يوم، بينما سعر الكتكوت البلدي بلغ سعره 03.00 جنيه لعمر يوم، وسعر الكتكوت الساسو عمر يوم 04.00 جنيه.

أسعار البيض اليوم







تراجعت أسعار البيض اليوم في مصر، وبلغ سعر البيض من المزرعة 24 جنيهاً، في مقابل أسعار أمس 25.5 جنيهاً، ويصل سعر البيض إلى الأسواق بين 30-32 جنيهاً للكرتونة.

النوع أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر 31.00 جنيهاً للكرتونة 32.00 جنيهاً للكرتونة بيض بلدي 42.00 جنيهاً للكرتونة 43.00 جنيهاً للكرتونة بيض أبيض 30.00 جنيهاً للكرتونة 31.00 جنيهاً للكرتونة







أسعار البط اليوم

أسعار البط اليوم في مصر، بجميع أنواعه (بط مسكوفي – بط مولارد – بط بكيني)، جاءت على النحو التالي

النوع أقل سعر أعلى سعر بط بكيني 04.00 جنيه لعمر يوم 05.00 جنيه لعمر يوم بط مسكوفي 13.50 جنيه لعمر يوم 14.00 جنيه لعمر يوم بط مولارد 14.00 جنيه لعمر يوم 14.5 جنيه لعمر يوم

تتأثر هذه الأسعار بصفة دورية، وذلك بناء على الأسباب والعوامل التي تؤثر بالسلب أو بالإيجاب على أسعار السلع بشكل عام، وقد تنخفض الأسعار وقد ترتفع من يوم لآخر ومن ساعة لأخرى.

وقد أضاف الدكتور ورئيس شعبة الثروة الداجنة “عبد العزيز السيد”، أن أسعار الدواجن من المزرعة بلغ سعرها 18 جنيهاً على عكس سعر أمس 16 جنيهاً، وتصل إلى المستهلك بسعر 22 جنيهاً على حسب التاجر والمنطقة، وأسعار الدجاج البلدي من المزرعة 24 جنيهاً ويصل للمستهلك بسعر 33 جنيهاً بحسب المنطقة.