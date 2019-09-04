Take a fresh look at your lifestyle.


أسعار الفراخ
أسعار الفراخ والبيض
أخبار إقتصادية

بكام النهاردة.. أحدث أسعار الدجاج والبيض اليوم في مصر الأربعاء 4-9-2019 في المزارع والأسواق

سعر كرتونة البيض

بواسطة مها ماجد 0

أسعار الدواجن اليوم في مصر، يهتم العديد من التجار والمستهلكين بمتابعة أسعار الدواجن والبيض كل يوم، نظراً لعدم استقرار الأسعار في السوق المصري والبورصة العمومية لأسعار الدواجن، ونعرض معكم من خلال موقع “كلمة دوت أورج” أحدث أسعار الفراخ اليوم بجميع أنواعها (البلدي – البيضاء – الكتاكيت)، وأيضاً نعرض معكم أسعار البيض (البلدي – الأحمر – الأبيض)، وأسعار البط بكافة أنواعه.



أسعار الدواجن اليوم في مصر

شهدت أسعار الفراخ اليوم ارتفاعاً طفيفاً، بينما انخفضت أسعار البيض اليوم الأربعاء بحسب الأسعار المقررة من الغرفة التجارية بالقاهرة من الشعبة الداجنة، ونعرض معكم أسعار الدواجن والبيض من خلال الجدول التفصيلي التالي



النوعأقل سعرأعلى سعر
لحم بلدي35.00 جنيه للكيلو35.50 جنيه للكيلو
لحم أبيض21.00 جنيه للكيلو22.00 جنيه للكيلو
لحم ساسو33.00 جنيه للكيلو33.50 جنيه للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر



شهدت أسعار الكتاكيت اليوم، سعر 5.25 جنيه للكتكوت الأبيض من عمر يوم، بينما سعر الكتكوت البلدي بلغ سعره 03.00 جنيه لعمر يوم، وسعر الكتكوت الساسو عمر يوم 04.00 جنيه.

أسعار البيض اليوم



تراجعت أسعار البيض اليوم في مصر، وبلغ سعر البيض من المزرعة 24 جنيهاً، في مقابل أسعار أمس 25.5 جنيهاً، ويصل سعر البيض إلى الأسواق بين 30-32 جنيهاً للكرتونة.

النوعأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمر31.00 جنيهاً للكرتونة32.00 جنيهاً للكرتونة
بيض بلدي42.00 جنيهاً للكرتونة43.00 جنيهاً للكرتونة
بيض أبيض30.00 جنيهاً للكرتونة31.00 جنيهاً للكرتونة


أسعار البط اليوم

أسعار البط اليوم في مصر، بجميع أنواعه (بط مسكوفي – بط مولارد – بط بكيني)، جاءت على النحو التالي

النوعأقل سعرأعلى سعر
بط بكيني04.00 جنيه لعمر يوم05.00 جنيه لعمر يوم
بط مسكوفي13.50 جنيه لعمر يوم14.00 جنيه لعمر يوم
بط مولارد14.00 جنيه لعمر يوم14.5 جنيه لعمر يوم

تتأثر هذه الأسعار بصفة دورية، وذلك بناء على الأسباب والعوامل التي تؤثر بالسلب أو بالإيجاب على أسعار السلع بشكل عام، وقد تنخفض الأسعار وقد ترتفع من يوم لآخر ومن ساعة لأخرى.

وقد أضاف الدكتور ورئيس شعبة الثروة الداجنة “عبد العزيز السيد”، أن أسعار الدواجن من المزرعة بلغ سعرها 18 جنيهاً على عكس سعر أمس 16 جنيهاً، وتصل إلى المستهلك بسعر 22 جنيهاً على حسب التاجر والمنطقة، وأسعار الدجاج البلدي من المزرعة 24 جنيهاً ويصل للمستهلك بسعر 33 جنيهاً بحسب المنطقة.

سوف يهمك:



مها ماجد

    كاتبة لدى موقع كلمة، حاصلة على ليسانس أداب فرنساوي، أهوى كتابة الأخبار الفنية والعمل بالإنترنت إلى جانب عملي بالتدريس.



    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.