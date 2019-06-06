“بكام النهاردة ” أسعار صرف العملات اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك الخميس 6 يونيو 2019 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 6-6-2019 حالة من الاستقرار ، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملات الأسابيع الماضية، ومن العملات التي سجلت انخفاضاً الدولار الأمريكي، والذي بلغ سعره 16.75 جنيه للشراء، و 16.85.للبيع بالبنك المركزي المصري وفي عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، كما استقر سعر الريال السعودي عند 4.46 جنيه للشراء، و4.49جنيه للبيع.

وطبقاً لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة وعلى رأسهم البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم والتي جاءت كالأتي:

أسعار صرف العملات اليوم مقابل الجنيه المصري

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار الأمريكي 16.75 جنيه للبيع 16.85 جنيه للشراء اليورو 18.64 جنيه للبيع 18.84 جنيه للشراء جنيه استرليني 21.04 جنيه للبيع 21.31 جنيه للشراء دولار كندي 12.35 جنيه للبيع 12.49 جنيه للشراء ين ياباني 15.28 جنيه للبيع 15.56 جنيه للشراء ريال سعودي 4.46 جنيه للبيع 4.49 جنيه للشراء دينار كويتي 55.02 جنيه للبيع 55.37 جنيه للشراء درهم إماراتي 4.56 جنيه للبيع 4.59 جنيه للشراء ريال قطري 4.35 جنيه للبيع 4.63 جنيه للشراء دينار بحريني 44.43 جنيه للبيع 44.70 جنيه للشراء ريال عماني 43.51 جنيه للبيع 43.77 جنيه للشراء دينار أردني 23.66 جنيه للبيع 23.81 جنيه للشراء فرنك سويسري 16.62 جنيه للبيع 16.85 جنيه للشراء دولار استرالي 11.56 جنيه للبيع 11.70 جنيه للشراء كرونا دنماركي 2.50 جنيه للبيع 2.52 جنيه للشراء كرونا نرويجي 1.90 جنيه للبيع 1.93 جنيه للشراء كرونا سويدي 1.75 جنيه للبيع 1.78جنيه للشراء اليوان الصيني 2.42 جنيه للبيع 2.44 جنيه للشراء

ومن الجدير بالذكر أن الاختلافات في أسعار صرف الدولار والعملات العربية والعالمية بين البنوك المصرية طفيف جداً وذلك بعد تعويم الجنيه في شهر نوفمبر 2016، وهو ما أدي إلي عدم وجود أسعار متعددة للدولار والعملات ، بل قضي تماما علي السوق السوداء واستغلال حاجة الناس للدولار.