بكام النهاردة | أعرف سعر المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 9-7-2019 مقابل الجنيه المصري في مخلات الصاغة المصرية .. تعرف على سعر الفضة اليوم

نتابع معكم متابعينا الكرام سعر الذهب اليوم الثلاثاء 09-7-2019، في محلات الصاغة في بداية تعاملات الصباح ، حيث يعتبر المعدن الأصفر وسعره من أهم مايهتم به العديد من الأشخاص ، حيث يهتم به المستثمرون أولاً وأيضاً المدخرين وكذلك أصحاب محلات الصاغة والشباب المقبلين على الزواج، ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نقوم بعرض كامل ومفصل لسعر الذهب اليوم وكذلك سعر الفضة، لذلك تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 09-7-2019
شهد سعر الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب حيث يهبط السعر لمدة يومين أو ثلاثة ثم يصعد مرة أخرى، حيث بلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر مبلغ 642 جنيه، وذلك يعتبر أدنى سعر للمعدن الأصفر منذ فترة، وفيما يلي جدول بسعر الذهب في السوق المصرية، والأسعار لا تشمل سعر الدمغة أو المصنعية التي سنعرضها عليكم في فقرة أسفل جدول الأسعار.
|الوحدة
|السعر بالجنيه المصري
|السعر مقابل الدولار الأمريكي
|سعر جرام الذهب عيار 24
|733
|44.29$
|سعر جرام الذهب عيار 22
|684
|____
|سعر جرام الذهب عيار 21
|642
|38.71$
|سعر جرام الذهب عيار 18
|550
|32$
|سعر جرام الذهب عيار 14
|438
|_____
|سعر الجنيه الذهب
|5216
|314.88$
|سعر أوقية الذهب
|_____
|1,392 $
|سعر كيلو الذهب
|733.143
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أسعار الفضة اليوم
|عيار الفضة
|الاسم التجاري
|السعر بالجنية المصري
|عيار 80
|فضة المجوهرات
|6.22
|عيار 90
|فضة العملات
|7.00
|عيار 92.5
|الفضة الاسترليني
|7.19
|عيار 95.8
|الفضة البريطانية
|7.45
|عيار 99.9
|الفضة النقية
|7.77
|أوقية الفضة
|_______
|241.81
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