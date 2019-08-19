بكام النهاردة .. سعر المعدن الأصفر اليوم الأثنين 19 أغسطس 2019 في مصر بدون مصنعية | سعر جرام الفضة اليوم مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 19-8-2019 في السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سعر 796 جنيه، أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل سعر 5651 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في السوق المصري لأقصى سعر له وهي 696 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 596 جنيه، وسعر الذهب يرتبط بعدة عوامل منها قانون العرض والطلب وأيضاً سعر الدولار في السوق المصري، سواء في البنوك الرسمية أو في السوق السوداءـ، تابعوا معنا سعر الذهب في مصر بدون مصنعية محدث بشكل دوري عند تغير الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية.

العيار السعر السعر بالدولار عيار 24 796 جنيه 47.46$ عيار 21 696 جنيه 41.50$ عيار 18 596 جنيه 35.60$ سعر الجنيه الذهب 5651 جنيه 337.16$ سعر أوقية الذهب __________ 1,509 $ سعر كيلو الذهب 796.000 جنيه ____

سعر الفضة اليوم الأثنين في السوق المصري

تشهد أسعار الفضة في مصر حاله من الاستقرار النسبي، حيث تتغير الأسعار بشكل طفيف بين صعود في بعض الفترات ثم هبوط مرة أخرى، وسجل سعر جرام الفضة البريطاني اليوم عيار 95.8 مبلغ 8.65 جنيه، أما سعر الفضة النقية عيار 99.9 فقد سجل مبلغ 9.02 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الفضة اليوم.