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بكام النهاردة .. سعر المعدن الأصفر اليوم الأثنين 19 أغسطس 2019 في مصر بدون مصنعية | سعر جرام الفضة اليوم مقابل الجنيه المصري

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
بكام النهاردة .. سعر المعدن الأصفر اليوم الأثنين 19 أغسطس 2019 في مصر بدون مصنعية | سعر جرام الفضة اليوم مقابل الجنيه المصري
اسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 19-8-2019 في السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سعر 796 جنيه، أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل سعر  5651 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في السوق المصري لأقصى سعر له وهي 696 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 596 جنيه، وسعر الذهب يرتبط بعدة عوامل منها قانون العرض والطلب وأيضاً سعر الدولار في السوق المصري، سواء في البنوك الرسمية أو في السوق السوداءـ، تابعوا معنا سعر الذهب في مصر بدون مصنعية محدث بشكل دوري عند تغير الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية.

العيارالسعر السعر بالدولار
عيار 24796 جنيه47.46$
عيار 21696 جنيه41.50$
عيار 18596 جنيه35.60$
سعر الجنيه الذهب5651 جنيه337.16$
سعر أوقية الذهب__________1,509 $
سعر كيلو الذهب796.000 جنيه____

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سعر الفضة اليوم الأثنين في السوق المصري

تشهد أسعار الفضة في مصر حاله من الاستقرار النسبي، حيث تتغير الأسعار بشكل طفيف بين صعود في بعض الفترات ثم هبوط مرة أخرى، وسجل سعر جرام الفضة البريطاني اليوم عيار 95.8 مبلغ 8.65 جنيه، أما سعر الفضة النقية عيار 99.9 فقد سجل مبلغ 9.02 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الفضة اليوم.

العيارالاسم في السوق السعر بالجنيه المصري
عيار 80فضة المجوهرات7.22 جنيه
عيار 90فضة العملات8.12 جنيه
عيار 92.5الفضة الاسترليني8.35 جنيه
عيار 95.8الفضة البريطانية8.65 جنيه
عيار 99.9فضة نقية9.02 جنيه
سعر أوقية الفضةأوقية الفضة280.72 جنيه

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عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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