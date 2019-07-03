بكام النهارده.. اعرف سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-7-2019 في جميع بنوك مصر

أخر تطورات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصر نرصدها لكم اليوم عبر موقع كلمه دوت أورج خاصة بعد أن أصبحت أسعار العملات تحدد وفق حالة العرض والطلب منذ قرار تعويم الجنيه المصري، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار قد شهدت تراجع كبير مساء أمس الثلاثاء تراجع كبير أمام الجنيه المصري، فقد انخفض متوسط سعر صرف الدولار بنحو 7 قروش حتى الآن ليُسجل وفق أخر تقارير 16.58 جنيه للشراء مقابل 16.68 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

سجلت أسعار الدولار اليوم الأربعاء في أحدث تعاملات للبنوك تراجع جديد في البنوك فقد سجل سعر الدولار اليوم في بنكي مصر والأهلي المصري انخفاض جديد في بداية التعاملات بنحو قرش عن تعاملات أمس، وفي أخر تقارير سجل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري 16.59 للشراء مقابل 16.69 للبيع، وقد سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.61 جنيه مقابل 16.71 جنيه للبيع.

بينما سجل بنك الإمارات دبي الوطنى أقل سعر لبيع الدولار بنحو 16.66 جنيه للبيع مقارنة بأسعار الدولار في باقي البنوك في مصر، وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.57 للشراء مقابل 16.67 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم تراجع جديد عقب ارتفاع كبير شهدته الورقة الخضراء في تعاملات أمس، حيث سجل الدولار مقابل الجنيه في كل من بنك عودة، الأهلي المتحد، الأهلي اليوناني، وكريدي أجريكول 16.59 للشراء مقابل 16.69 للبيع، وإليكم جدول أسعار الدولار في البنوك مُحدث طبقاً لأحدث تطورات سعر الدولار في مصر.

البنك شراء بيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.61 16.71 بنك سايب 16.60 16.70 بنك مصر 16.59 16.69 البنك الأهلي المصري 16.59 16.69 بنك عودة 16.59 16.69 كريدي أجريكول 16.59 16.69 بنك القاهرة 16.58 16.68 البنك العربي الأفريقى الدولي 16.58 16.68 البنك التجاري الدولي CIB 16.57 16.67

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطني سجل الدولار أمام الجنيه 16.68 للشراء مقابل 16.68 للبيع.

أسعار العملات اليوم الأربعاء

نتابع معكم سعر العملات مقابل الجنيه طبقاً لتعاملات البنك الأهلي المصري، حيث سجل اليورو الأوروبي أمام الجنيه 18.69 جنيه مقابل 18.85 للبيع، وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 4.41 للشراء مقابل 4.45 للبيع.

وقد سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك بنحو 4.5 جنيه للشراء أمام 4.55 جنيه للبيع.