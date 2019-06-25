بكام دلوقتي.. اعرف سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-6-2019 مقابل الجنيه في كل البنوك

سعر الدولار اليوم شهد في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء استقرار على نفس متوسط أسعار أمس الإثنين في كافة البنوك أمام الجنيه المصري، حالة من الاستقرار تسيطر على أسعار الدولار اليوم وسط ارتفاعات كبيرة في سعر الذهب اليوم، جديراّ بالذكر أن أخر تغييرات طرأت على سعر الدولار في البنوك يوم الخميس الماضي في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 4 قروش، حيث سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع.

أسعار الدولار اليوم

سجلت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء استقرار تام مقابل الجنيه في جميع البنوك، حيث استقر سعر صرف الدولار في بنك مصر والأهلي المصري عند 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع، بينما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.71 للشراء مقابل 16.75 للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في بنك البركة عند 16.65 للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع لليوم الرابع على التوالي.

وسجل الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 16.6355 جنيه للشراء مقابل 16.7665 جنيه للبيع في أحدث تعاملات الثلاثاء، ونتابع معكم على مدار اليوم وحتى نهاية تعاملات البنوك سعر صرف الدولار في جميع البنوك.

سعر الدولار اليوم

نستعرض معكم عبر موقع كلمة دوت أورج سعر الدولار اليوم في مصر في كافة بنوك مصر، خاصةً وأن الدولار هو من أحد أبرز العملات تداولاً في العالم بأكمله وفي مصر خاصةً، وسجل متوسط الدولار في أغلب البنوك وفق أخر تقارير الثلاثاء 16.65 للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع، وإليكم جدول أسعار الدولار اليوم.

البنك شراء بيع البنك الأهلي المصري 16.65 16.75 بنك مصر 16.65 16.75 بنك الإسكندرية 16.65 16.75 المصرف المتحد 16.65 16.75 البنك العربي الإفريقي الدولي 16.65 16.75 البنك التجاري الدولي 16.64 16.74 كريدي أجريكول 16.65 16.75 بنك التعمير والإسكان 16.65 16.75 بنك عودة 16.65 16.75

أسعار الدولار في الجدول السابق مُحدثة وفق أخر تقارير صادرة من البنوك اليوم الثلاثاء، ويتم تحديثها حالة وجود تغييرات جديدة في سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه.

الدولار مقابل الجنيه

سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر إيران للتنميه 16.64 جنيه للشراء مقابل 16.74 للبيع، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار، في حين سجل التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار مقارنة بسعر الورقة الخضراء في باقي البنوك.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 16.65 للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع، وفي بنك القطر الوطني سجل الدولار وفق أخر تعاملات في البنك بنحو 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع.