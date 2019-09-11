بكام دلوقتي .. سعر المعدن الأصفر اليوم 11 سبتمبر 2019 في مصر والسوق المحلي بالمملكة السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2019 حالة من الانخفاض النسبي في الأسواق، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في مصر مبلغ 684 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 586 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5555 جنيه، وكيلو الذهب 781.857 جنيه، وبلغت أوقية الذهب قيمة 1485 دولار،







ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” فمنا بإعداد تلك التقرير ، والذي يتضمن أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية، وأيضاً متوسط أسعار الذهب في مصر خلال الأيام الماضية، وكذلك يحتوي التقرير على أسعار المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب اليوم في مصر







الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 789.22 جنيه $47.95 سعر الذهب عيار 22 723.46 جنيه $43.96 سعر الذهب عيار 21 690.58 جنيه $41.96 سعر الذهب عيار 18 591.92 جنيه $35.96 سعر الذهب عيار 14 460.38 جنيه $27.97 سعر الذهب عيار 12 394.61 جنيه $23.98 سعر الذهب عيار 9 295.96 جنيه $17.98 سعر أوقية الذهب 24,545 جنيه $1,491 سعر جنيه الذهب 5,525 جنيه $335.67 سعر كيلو الذهب 789,219 جنيه $47,952

“مجدول”أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 11/9/2019 في البورصة المصرية







متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 10 سبتمبر 786.26 687.99 589.70 458.65 393.13 9 سبتمبر 793.57 694.39 595.18 462.92 396.78 8 سبتمبر 792.12 693.12 594.10 462.07 396.06 7 سبتمبر 792.12 693.12 594.10 462.07 396.06 6 سبتمبر 799.43 699.52 599.58 466.34 399.72 5 سبتمبر 806.58 705.78 604.95 470.51 403.29 4 سبتمبر 825.13 722.01 618.86 481.33 412.57 3 سبتمبر 823.58 720.65 617.70 480.43 411.79 2 سبتمبر 814.41 712.63 610.82 475.08 407.21 1 سبتمبر 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46







المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر







أسعار الذهب اليوم في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 179.89 ريال $47.95 سعر الذهب عيار 22 164.90 ريال $43.96 سعر الذهب عيار 21 157.40 ريال $41.96 سعر الذهب عيار 18 134.92 ريال $35.96 سعر الذهب عيار 14 104.93 ريال $27.97 سعر الذهب عيار 12 89.94 ريال $23.98 سعر أوقية الذهب 5,594 ريال $1,491 سعر جنيه الذهب 1,259 ريال $335.67 سعر كيلو الذهب 179,886 ريال $47,952

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية