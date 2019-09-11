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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم
أخبار إقتصادية

بكام دلوقتي .. سعر المعدن الأصفر اليوم 11 سبتمبر 2019 في مصر والسوق المحلي بالمملكة السعودية

بواسطة حنان الزهيري 0

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2019 حالة من الانخفاض النسبي في الأسواق، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في مصر مبلغ 684 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 586 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5555 جنيه، وكيلو الذهب 781.857 جنيه، وبلغت أوقية الذهب قيمة 1485 دولار،



ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” فمنا بإعداد تلك التقرير ، والذي يتضمن أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية، وأيضاً متوسط أسعار الذهب في مصر خلال الأيام الماضية، وكذلك يحتوي التقرير على أسعار المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب اليوم في مصر



الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24789.22 جنيه$47.95
سعر الذهب عيار 22723.46 جنيه$43.96
سعر الذهب عيار 21690.58 جنيه$41.96
سعر الذهب عيار 18591.92 جنيه$35.96
سعر الذهب عيار 14460.38 جنيه$27.97
سعر الذهب عيار 12394.61 جنيه$23.98
سعر الذهب عيار 9295.96 جنيه$17.98
سعر أوقية الذهب24,545 جنيه$1,491
سعر جنيه الذهب5,525 جنيه$335.67
سعر كيلو الذهب789,219 جنيه$47,952

“مجدول”أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 11/9/2019 في البورصة المصرية



متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
10 سبتمبر786.26687.99589.70458.65393.13
9 سبتمبر793.57694.39595.18462.92396.78
8 سبتمبر792.12693.12594.10462.07396.06
7 سبتمبر792.12693.12594.10462.07396.06
6 سبتمبر799.43699.52599.58466.34399.72
5 سبتمبر806.58705.78604.95470.51403.29
4 سبتمبر825.13722.01618.86481.33412.57
3 سبتمبر823.58720.65617.70480.43411.79
2 سبتمبر814.41712.63610.82475.08407.21
1 سبتمبر806.92706.07605.20470.71403.46


المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

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أسعار الذهب اليوم في السعودية

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24179.89 ريال$47.95
سعر الذهب عيار 22164.90 ريال$43.96
سعر الذهب عيار 21157.40 ريال$41.96
سعر الذهب عيار 18134.92 ريال$35.96
سعر الذهب عيار 14104.93 ريال$27.97
سعر الذهب عيار 1289.94 ريال$23.98
سعر أوقية الذهب5,594 ريال$1,491
سعر جنيه الذهب1,259 ريال$335.67
سعر كيلو الذهب179,886 ريال$47,952

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

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حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري