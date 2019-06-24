بكام عيار 21 النهاردة.. اعرف سعر الذهب اليوم الإثنين 24-6-2019 في مصر والسعودية الآن

سعر الذهب اليوم مع تعاملات الإثنين واصل ارتفاعه من جديد تزامناً مع زيادة أوقية الذهب عالمياً بنحو 6 دولارات، وقد أثر بشكل طفيف على أسعار الذهب اليوم بزيادة قدرها جنيه على كافة أعيرة الذهب، حيث يُقبل الكثير على شراء الذهب بإعتباره ملاذ آمن، ومع التذبذبات التي أصبح يشهدها سعر الذهب من وقت لأخر، أصبحت معرفة سعر الذهب في محلات الصاغة أحد أكبر إهتمامات المواطنين في مصر.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف بعد استقرار أمس الأحد، وسجل عيار 21 في أحدث تعاملات في محلات الصاغة بمصر بنحو 651 جنيه مقابل الجرام، بينما سجل عيار 18 أحد أبرز أعيرة الذهب وأكثرها طلباُ في محافظتي القاهرة والإسكندرية بنحو 558 جنيه للجرام، وسجلت الأوقية في أحدث تعاملات لها 1405 دولار، ونتابع معكم على مدار تعاملات اليوم الإثنين سعر الذهب بشكل لحظي ورصد كافة التغييرات حالة وجود تغييرات جديدة طرأت على المعدن الأصفر من جديد.

سعر الذهب اليوم

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الإثنين بمصر وجديراً بالذكر أن أسعار الذهب قد شهدت عدد كبير من التغييرات خلال الأيام القليلة الماضية لعدة أسباب، أبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقرار الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع واردات المكسيك مؤخراً، وأخرها تلميحات الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه المصري عيار 24 744 عيار 21 651 عيار 18 558 الجنيه الذهب 5208 أوقية الذهب 1405 دولار

في الجدول السابق يشمل أسعار الذهب في مصر دون إضافة قيمة المصنعية ومُحدثة وفق أخر تقارير صادرة من محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية وفق تقارير الإثنين، حيث سجل عيار 24 مقابل الجرام بنحو 169.77 ريال بدلاً من 168.84 ريال في تعاملات أمس الأحد، بينما بلغت سعر أوقية الذهب مقابل الريال السعودي 5280 ريال، وسجل عيار 21 للجرام 148.55 ريال، وإليكم أحدث أسعار الذهب في المملكة اليوم الإثنين.

وسجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب فئة عيار 21 بنحو 1188 ريال وبالدولار الأمريكي سجل 316.85 دولار، ونتابع معكم سعر الذهب في السعودية بشكل يومي.