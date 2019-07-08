بكام في البنوك.. اعرف سعر الدولار اليوم الإثنين 8-7-2019 مقابل الجنيه المصري

تباين سعر الدولار اليوم الإثنين أمام الجنيه عقب أن تراجعت أسعار الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري بنحو قرش، ليُسجل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، وانخفض متوسط سعر الدولار عقب تراجع الدولار مقابل الجنيه أمس بنحو قرش، ليُسجل متوسط سعر صرف الدولار الآن 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 للبيع.

سعر الدولار اليوم

مع بداية تعاملات اليوم الإثنين سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى قيمة للشراء بنحو 16.58 جنيه، بينما سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع بقيمة 16.65 جنيه، وتراجع الدولار في البنك الأهلي الكويتي مع بداية التعاملات بشكل طفيف، ليُسجل الآن 16.56 جنيه مقابل 16.66 جنيه للبيع.

البنك شراء بيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.58 16.68 بنك عودة 16.57 16.67 بنك كريدي أجريكول 16.57 16.67 البنك الأهلي المصري 16.57 16.67 بنك مصر 16.57 16.67 بنك قطر الوطني 16.55 16.65 بنك التعمير والإسكان 16.56 16.66 البنك العربي الأفريقى الدولي 16.56 16.66 البنك التجاري الدولي CIB 16.55 16.65

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية للشراء 16.55 جنيه مقابل 16.65 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد 16.55 جنيه مقابل 16.65 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة بلغت قيمة الدولار 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع.

سعر الدولار

شهد سعر الدولار تراجع جديد مع تعاملات الإثنين في البنك الأهلي اليوناني ليُسجل الآن 16.56 جنيه للشراء، وفي بنك البركة سجل 16.57 للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع.

ونتابع معكم أسعار الدولار على مدار التعاملات اليومية وحتى نهاية تعاملات اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج، خاصةً مع التغييرات التي أصبحت تطرأ على العملات من وقت لأخر والتي تُحدد وفق حجم العرض والطلب على جميع أسعار العملات بشكل عام، فعند زيادة المعروض تقل قيمة العملة أمام الجنيه المصري.