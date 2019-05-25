بكام في البنوك | سعر الدولار اليوم السبت 25-5-2019 مقابل الجنيه المصري

بكام سعر الدولار اليوم أحد أبرز الأسئلة التى يسعي لها معظم المواطنين بشكل يومي، خاصةً بعد تعويم الجنية المصري أمام العملات الأجنبية والعربية منذ 2016، وبموجب قرار التعويم، ترك سعر الدولار اليوم يُحدد وفق آليات العرض والطلب، أي أنه عند زيادة المعروض من العملات يقل قيمته أمام الجنية المصري وعند زيادة الطلب ترتفع قيمة العملة أمام الجنية، الجدير بالذكر أن أسعار الدولار شهدت خلال الفترة الماضية تراجع شديد مقابل الجنية.

أسعار الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار اليوم وفق آخر تعاملات ليوم السبت استقرار تام أمام الجنية المصري، تزامناً مع العطلة الرسمية للبنوك وعدم وجود معاملات تؤثر على سعر الدولار سواء بالإرتفاع أو الإنخفاض، حيث بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو 16.84 للشراء مقابل 16.97 للبيع.

وسجل بنك مصر إيران للتنمية أعلى سعر لشراء الدولار بنحو 16.81 جنية، فيما سجل البنك الأهلي اليوناني أقل سعر للبيع بنحو 16.90 جنية، واستقرت قيمة الدولار في بنك قطر الوطني أمام الجنية بنحو 16.85، وفي بنك عودة بلغ سعر الدولار 16.82 للشراء مقابل 16.92 للبيع.

سعر الدولار اليوم

نتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج سعر الدولار اليوم على مدار اليوم ورصد كافة التغييرات التي تطرأ على الورقة الخضراء سواء إرتفاع أو إنخفاض أمام الجنية، حيث سجل سعر الدولار في بنك سايب للشراء 16.85 جنية مقابل 16.95 للبيع، وسجل في كريدي أجريكول للشراء 16.84 للبيع مقابل 16.94 للبيع.

البنك سعر الشراء بالجنيه سعر البيع بالجنيه بنك الإسكندرية 16.83 16.93 المصرف المتحد 16.83 16.93 البنك المركزي المصري 16.81 16.93 التجاري الدولي CIB 16.81 16.91 المصرف العربي الدولي 16.81 16.91 كريدي أجريكول 16.84 16.94 بنك مصر 16.85 16.95 البنك الأهلي المصري 16.85 16.95 بنك القاهرة 16.85 16.95

وسجل سعر الدولار في بنك أتش أس بى سى للشراء 16.85 مقابل 16.95 للبيع، وفي بنك بلوم مصر بلغت قيمة الورقة الخضراء 16.84 للشراء أمام 16.94 للبيع، وأخيراً في العربي الأفريقى سجل الدولار 16.84 للشراء مقابل 16.94 جنيه للبيع.

متوسط أسعار العملات في البنوك

بلغ متوسط سعر اليورو في البنوك للشراء 18.75 للشراء مقابل 18.93 للبيع، وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي أمام الجنية 4.47 للشراء مقابل 4.53 للبيع، وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي في بنوك مصر للشراء 55.03 مقابل 55.76 للبيع.