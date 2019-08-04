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بكام في مصر و السعودية.. سعر الذهب اليوم الاحد 4/8/2019 في محلات الصاغه

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
بكام في مصر و السعودية.. سعر الذهب اليوم الاحد 4/8/2019 في محلات الصاغه
سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب اليوم الاحد الموافق 4/8/2019 تشهد ثباتاً تاماً بعد زيادة قدرها أربعة جنيهات يوم أمس السبت، حيث بلغ سعر جرام عيار ال24 حوالي 755 جنيهاً مصرياً بدون المصنعيه كما بلغ جرام الذهب عيار 22 حوالي 692 جنيهاً وبلغ عيار 21 حوالي 661 جنيهاً مصرياً، كما بلغ سعر الجرام للعيار 18 نحو 567 جنيهاً وبلغت سعر الأوقية 23494 جينهاً وسعر الجنيه الذهب وصل الى نحو 5288 جنيهاً مصرياً، و سوف نعرض على حضراتكم أسعار الذهب بالمصنعيه كمتوسط من أسعار محلات الصاغة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربيه .

سعر الذهب اليوم

عيارمتوسط السعر بالجنيةمتوسط السعر بالدولار
عيار 24766.58 جنيه مصري46.33 دولار أمريكي
عيار 22702.70 جنيه مصري42.47 دولار أمريكي
عيار 21670.77 جنيه مصري40.54 دولار أمريكي
عيار 18574.94 جنيه مصري34.75 دولار أمريكي
عيار 14447.17 جنيه مصري27.03 دولار أمريكي
عيار12383.29 جنيه مصري23.17 دولار أمريكي
الأونصة23,841 جنيه مصري1,441 دولار أمريكي
الجنية الذهب5,366 جنيه مصري324.35 دولار أمريكي
الكيلو766,580 جنيه مصري46,334  دولار أمريكي

لم يشهد سعر الذهب اليوم زيادة تذكر عن يوم أمس فبعد قفزة يوم أمس إستقر السعر .

سعر الذهب في السعودية 

أسعار الذهب في السعوديه نقدمها لكم في الجول المرفق لليوم الاحد الموافق 4 من شهر أغسطس .

عيارالسعر بالريالالسعر بالدولار
عيار 24173.81 ريال سعودي46.33 دولار أمريكي
عيار 22159.33 ريال سعودي42.47 دولار أمريكي
عيار 21152.09 ريال سعودي40.54 دولار أمريكي
عيار 18130.36 ريال سعودي34.75 دولار أمريكي
عيار 14101.39 ريال سعودي27.03 دولار أمريكي
عيار 1286.91 ريال سعودي23.17 دولار أمريكي
الأونصه5,406 ريال سعودي1,441 دولار أمريكي
الجنية الذهب1,217 ريال سعودي324.35 دولار أمريكي
كيلو الذهب173,814 ريال سعودي46,334 دولار أمريكي

 

شهدت أسعار الذهب في السعوديه أيضا إستقراراً تاماً في تعاملات اليوم الاحد .

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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