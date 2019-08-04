بكام في مصر و السعودية.. سعر الذهب اليوم الاحد 4/8/2019 في محلات الصاغه

سعر الذهب اليوم الاحد الموافق 4/8/2019 تشهد ثباتاً تاماً بعد زيادة قدرها أربعة جنيهات يوم أمس السبت، حيث بلغ سعر جرام عيار ال24 حوالي 755 جنيهاً مصرياً بدون المصنعيه كما بلغ جرام الذهب عيار 22 حوالي 692 جنيهاً وبلغ عيار 21 حوالي 661 جنيهاً مصرياً، كما بلغ سعر الجرام للعيار 18 نحو 567 جنيهاً وبلغت سعر الأوقية 23494 جينهاً وسعر الجنيه الذهب وصل الى نحو 5288 جنيهاً مصرياً، و سوف نعرض على حضراتكم أسعار الذهب بالمصنعيه كمتوسط من أسعار محلات الصاغة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربيه .

سعر الذهب اليوم

عيار متوسط السعر بالجنية متوسط السعر بالدولار عيار 24 766.58 جنيه مصري 46.33 دولار أمريكي عيار 22 702.70 جنيه مصري 42.47 دولار أمريكي عيار 21 670.77 جنيه مصري 40.54 دولار أمريكي عيار 18 574.94 جنيه مصري 34.75 دولار أمريكي عيار 14 447.17 جنيه مصري 27.03 دولار أمريكي عيار12 383.29 جنيه مصري 23.17 دولار أمريكي الأونصة 23,841 جنيه مصري 1,441 دولار أمريكي الجنية الذهب 5,366 جنيه مصري 324.35 دولار أمريكي الكيلو 766,580 جنيه مصري 46,334 دولار أمريكي

لم يشهد سعر الذهب اليوم زيادة تذكر عن يوم أمس فبعد قفزة يوم أمس إستقر السعر .

سعر الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعوديه نقدمها لكم في الجول المرفق لليوم الاحد الموافق 4 من شهر أغسطس .

عيار السعر بالريال السعر بالدولار عيار 24 173.81 ريال سعودي 46.33 دولار أمريكي عيار 22 159.33 ريال سعودي 42.47 دولار أمريكي عيار 21 152.09 ريال سعودي 40.54 دولار أمريكي عيار 18 130.36 ريال سعودي 34.75 دولار أمريكي عيار 14 101.39 ريال سعودي 27.03 دولار أمريكي عيار 12 86.91 ريال سعودي 23.17 دولار أمريكي الأونصه 5,406 ريال سعودي 1,441 دولار أمريكي الجنية الذهب 1,217 ريال سعودي 324.35 دولار أمريكي كيلو الذهب 173,814 ريال سعودي 46,334 دولار أمريكي

شهدت أسعار الذهب في السعوديه أيضا إستقراراً تاماً في تعاملات اليوم الاحد .