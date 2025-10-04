بكم سعر الذهب في مصر اليوم بالمصنعية السبت 4-10-2025 بعد أسبوع من المكاسب

بعد أسبوع شهد مكاسب متواصلة للذهب بالسوق المصري دفع بسعر الجرام عيار 21 أعلى 5200 جنيه، دعنا نتعرف بأسعار أسواق الصاغة في مصر على أسعار بيع الذهب بمصر بالمصنعية ونتابع سعر الجرام بتحديثه الأخير، ونوضح بالتفاصيل أسعار اليوم للذهب عيار 21 بالبيع والشراء.

سعر جرام الذهب الآن بمصر

نتابع الآن السعر بأخر تحديث للسعر المباشر لجرام الذهب وفق تحديث البورصة المصرية للذهب بأخر جلسة أسبوعية، شامل السعر الآن – بدون مصنعية – للذهب عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 وعيار 14:

عيار الذهب سعر الجرام عيار 24 قيراط 5967 جنيه. عيار 21 قيراط 5221 جنيه. عيار 18 قيراط 4475 جنيه. عيار 14 قيراط 3491 جنيه.

سعر الذهب في مصر اليوم بالمصنعية

سجلت اليوم بالمصنعية الأسعار للذهب عيار 24 المشغول بالسوق المصري للصاغة أسعار بيع من 6100 إلى 6200 جنيه، وسجل بيع الذهب بمصر عيار 21 بسعر بيع من 5350 لسعر بيع 5500 جنيه.

وسجلت الأسعار اليوم للذهب عيار 18 بسعر بيع بالمصنعية من 4600 لسعر بيع 4750 جنيه، وسجل بيع الذهب في مصر اليوم عيار 14 بسعر بيع تراوح من 3650 لسعر بيع 3800 جنيه للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم بيع وشراء عيار 21