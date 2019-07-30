بمصر والسعودية.. اعرف سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30-7-2019 بدون مصنعية

سجل سعر الذهب اليوم مع تعاملات الثلاثاء ارتفاع جديد بنحو 3 جنيهات للجرام عقب وصول الأوقية إلى 1428 دولار، وتأثرت كافة أعيرة الذهب في مصر بارتفاع الأوقية مقارنة بسعر الأوقية مساء أمس الإثنين، حيث سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من ذهب فئة عيار 21 بنحو 5264 جنيه، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب أمس شهدت استقرار تام في الوقت الذي سجلت فيه الأوقية 1418 دولار.

سعر الذهب اليوم

اترفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار الذهب أمس الإثنين بقيمة 3 جنيه للجرام الواحد، حيث سجل عيار 21 للجرام بنحو 658 جنيه بدلاً من 655 جنيه في بداية تعاملات أمس، وارتفعت قيمة الأوقية عالمياً بنحو 10 دولار، لتُسجل الآن وفق أحدث تقارير 1428 دولار.

الوحدة السعر بالجنيه للجرام عيار 24 752 عيار 21 658 عيار 18 565 الجنيه الذهب 5264 أوقية الذهب 1428 دولار

وتراوح سعر الجرام لعيار 22 ما بين 684 إلى 686 جنيه، علماً بأن كافة أعيرة الذهب المُدرجة بالجدول السابق لا تتضمن قيمة المصنعية ووفق أخر تقارير حتى الآن، ويتم تحديث الأسعار فور حدوث أي تغييرات تطرأ بشكل جديد على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية بشكل طفيف مقارنة بنهاية تعاملات أمس الإثنين عقب ارتفاع سعر الأوقية والتي تُسجل في الوقت الحالي 5356 ريال سعودي، ليُسجل عيار 24 مقابل الجرام بنحو 172.20 ريال بدلاً من 172.05 في تعاملات أمس، وسجل الجنيه الذهب مقابل الريال السعودي بنحو 1205 ريال بارتفاع بنحو 6 ريال عن تعاملات أمس.

وسجل عيار 22 للجرام بنحو 157.86 ريال، بينما سجل عيار 14 للجرام ارتفاع طفيف مع تعاملات اليوم الثلاثاء لتُسجل وفق أخر تقارير 100.45 ريال، وسجل متوسط سعر أوقية الذهب مقابل الدولار بنحو 1428 دولار عالمياً.