بمصر والسعودية الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 16-6-2019

سعر الذهب اليوم الأحد سجل استقرار تام لكافة أعيرة الذهب بعد أن شهدت أسعار الذهب تذبذبات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفع سعر الذهب في مصر يوم الجمعة الماضية لأعلى مستوي منذ 14 شهر تزامناً مع ارتفاع الأوقية التي بلغت وقتها 1354 دولار، وسجلت في تعاملات أمس السبت تراجع بنحو 7 جنيهات للجرام بعد أن سجلت الأوقية 1341 دولار، ومع التعاملات الصباحية ليوم الأحد سجل الذهب استقرار تام في محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد استقرار بعد أن شهدت الأوقية عالمياً هدوء في بداية التعاملات عند 1341 دولار، حيث سجل عيار 18 الأبرز في القاهرة والإسكندرية عند 540 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 21 الأبرز في محافظات الوجه البحري والقبلي عند 629 جنيه مقابل الجرام، ونتابع معكم سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم

استقر الجنيه الذهب بعد أن سجل تراجع جديد في تعاملات أمس السبت عند 5032 جنيه، ويأتي أبرز أسباب استقرار سعر الذهب اليوم تزامناً مع العطلة الإسبوعية في محلات الصاغة، وإليكم جدول أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري مقابل الجرام مُحدث الآن، مع العلم بأن الأسعار التالية غير مُضاف إليها قيمة المصنعية.

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سعر الدولار اليوم الأحد 16-6-2019 مقابل الجنيه.

الوحدة السعر بالجنيه للجرام عيار 24 719 عيار 21 629 عيار 18 540 الجنيه الذهب 5032 أوقية الذهب 1341 دولار

ترتبط أسعار الذهب بشكل كبير مع سعر الدولار اليوم في البنوك ولكن بعد أن شهدت أسعار الدولار استقرار ملحوظ بعكس التذبذبات التي كانت تشهدها الورقة الخضراء في البنوك خلال الفترة الماضية، تحديداً قبل التعويم، أصبحت الأوقية هي العامل الرئيسي في تحديد سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب في السعودية

بالتزامن مع سعر الأوقية، سجل سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد استقرار تام، حيث استقر عيار 21 مقابل الريال عند 141.29 للجرام، فيما بلغت متوسط سعر الأوقية بالريال 5022، وسجل الجنيه الذهب 1130 ريال سعودي.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب في مصر والسعودية على مدار اليوم استقرار تام على كافة الأعيرة، ونتابع معكم في مصر والسعودية أسعار المعدن الأصفر لحظة بلحظة عبر كلمة دوت أورج.