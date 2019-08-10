بمناسبة عيد الأضحى التموين تطرح في المجمعات الاستهلاكية اللحوم بزيادة 50%.. تعرف أسعار اللحوم والأضاحي

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ، بيانًا أعلنت فيه عن طرح اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لها في أنحاء الجمهورية بزيادة بنسبة 50% وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحى المبارك 2019 الذي يوافق يوم الأحد 11 أغسطس 2019 الجاري، هذا بالإضافة إلى بيع المنتجات عن طريق السيارات المتنقلة المجهزة في الساحات والميادين العامة وفي بعض القرى والنجوع، وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الشركة القابضة أنه تم طرح مختلف انواع اللحوم الطازجة المحلية والمستوردة مع بيان سعر كل منها.

أسعار اللحوم المطروحة للبيع

أوضح بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية أنواع اللحوم التي تم طرحها للبيع في المجمعات الإستهلاكية ومختلف منافذ البيع أو من خلال السيارات المتنقلة في الميادين والقرى وحددت اسعار اللحوم كما يلي:

اللحوم البرازيلية الطازجة : سعر الكيلو 110 جنيه.

اللحوم السودانية الطازج : سعر الكيلو 85 جنيهًا.

اللحوم المجمدة المستوردة : سعر الكيلو 60 جنيه.

اللحوم البلدية الطازجة: سعر الكيلو نحو 110 جنيه.

اللحوم الضأن السودانية المبردة: سعر الكيلو نحو 95 جنيه

الخراف الحية : سعر الكيلو القائم 62 جنيها .

سعر الأضحية 2019

أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان سعر كيلو لحم الأضحية الحي يتنوع، ويسجل اليوم سعر الأضحية كما يلي:

سعر الكيلو اللحم الجاموسي يتراوح ما بين 51 – 52 جنيه.

سعر كيلو لحم البقر : يتراوح ما بين 63 إلى 65 جنيها.

سعر كيلو اللحم الضاني خروف بلدي الحي يصل إلى 68 جنيه.

واضاف شرف أن لحوم الأضاحي لموسم عيد الأضحى 2019 وفقًا لما يلي: