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بمناسبة عيد الفطر ولمنع التكدس .. المالية تعلن تقديم موعد صرف الرواتب وفق جدول زمني

بواسطة شهاب
موعد صرق مرتبات مايو 2020 جدول صرف مرتبات شهر مايو 2020

يمر شهر رمضان سريعًا، ولم يصدق المسلمون أن هذه الجمعة الثانية من هذا الشهر الفضيل، وما هي إلا أيام قليلة ونحتفل بقدوم عيد الفطر المبارك، ما جعل البعض يترقب موعد صرف رواتب شهر مايو التي تتزامن مع تلك المناسبة الغالية على كل المسلمين، والتي سوف تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ميزانية المنزل .

تبكير موعد صرف رواتب شهر مايو 2020

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن الموعد الجديد لصرف رواتب شهر مايو 2020م، للجهات الإدارية المختلفة والوزارات والهيئات الحكومية، مؤكدًا تقديم صرف الرواتب عن موعدها المحدد في كل شهر، حيث يتم صرفها بداية من يوم الاثنين الموافق 18 مايو بدلًا من يوم السبت الموافق 23 من نفس الشهر، وذلك بمناسبة تزامن الصرف مع عيد الفطر المبارك .

الصرف وفق جدول زمني لمنع التزاحم والتكدس

وأكد معيط أن عملية الصرف سوف تتم وفق جدول زمني لمدة أربعة أيام خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، لمنع التكدس للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد المنتشر في البلاد، مشيرًا أن عمليات الصرف سوف تتم بالتتابع حيث يتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة على مدى الأربع أيام المحددة لعملية الصرف، ووفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية .

جدول الصرف للوزارات والهيئات الحكومية

وشدد وزير المالية على الجهات الإدارية بضرورة إخطار العاملين بها بمواعيد الصرف، موضحًا أن عمليات الصرف سوف تبدأ من يوم 18 إبريل لكل الجهات وفي مقدمتها وزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة أزمة كورونا، وسوف يكون جدول الصرف كالتالي :

  • يوم الاثنين 18 مايو : ( يتم الصرف لـ 17 وزارة وهيئة ) .
  • يوم الثلاثاء 19 مايو : ( يتم الصرف لـ 10 وزارات ) .
  • يوم الأربعاء 20 مايو : ( يتم الصرف لـ 11 وزارة وهيئة ) .
  • يوم الخميس 21 مايو : ( يتم الصرف لـ 9 وزارات وهيئات ) .

شهاب

محرر في العديد من المواقع الاخبارية وخبير تربوي وحاصل الدراسات العليا في علم التربية ونظم المعلومات .

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